Ministro José Múcio vira alvo do fogo amigo do PT. Entenda

Dez minutos após uma fala, ontem, num evento online em Brasília, o ministro da Defesa, José Múcio, viu ser disseminada rapidamente na mídia e nas redes sociais uma frase pinçada do contexto histórico das desigualdades regionais como algo “plantado” para carimbá-lo de preconceituoso, racista e anti nordestino.

Em manchetes destacadas em portais e blogs, a frase apelativa foi a seguinte: “O sonho do pobre do Nordeste é ser pobre do Sul”. A princípio, qualquer leitor desatento poderia imaginar que o ministro, de origem nordestina, estivesse agredindo a sua própria raça. Mas o que Múcio quis contextualizar, na verdade, foi a disparidade salarial, econômica e de qualidade de vida entre regiões que recebem tratamentos desiguais ao longo de toda a história e não de agora.

Para o ministro, igualdade não significa justiça. “A Constituição diz que todos são iguais, mas não somos iguais. Saúde, educação, infraestrutura, oportunidades de emprego e tantas outras coisas a mais são diametralmente opostas de uma região para outra. Seremos sempre pobres em relação ao Sul e Sudeste, mas não gostam quando se tocam nessa realidade”, disse José Múcio.

Diante da propagação da notícia, provavelmente restrita a uma frase com segundas intenções, ou por má-fé, o ministro teve que emitir uma nova pela sua assessoria. "Conhecedor profundo das desigualdades sociais e econômicas do Brasil, o ministro fez a fala de forma a ressaltar que a diferença da renda per capita entre Nordeste e as regiões Sul e Sudeste é injusta e precisa acabar", destacou a nota.

Não é a primeira vez que José Múcio vira objeto de ataques ou tentativas de fakes. No rastro do lamentável episódio da depredação aos prédios do Congresso, Supremo Tribunal Federal e Palácio do Planalto, em 8 de janeiro, uma usina de maldades se voltou contra o ministro, insinuando que teria sido responsável por falhas na segurança e que havia dado declarações em defesa de bolsonaristas acampados em Brasília.

Quem, entretanto, conhece as entranhas do poder sabe que tudo isso que se deu em janeiro e no evento de ontem em Brasília tem o fogo amigo do PT. Ministros petistas e velhos aliados de Lula, hoje sem o espaço que imaginavam ter, nunca engoliram o fato de Múcio ter sido o primeiro, da leva de 37 ministros, a ser confirmado e anunciado por Lula.

A escolha de Múcio, aliás, se deu sem critério político ou cota partidária, mas por expressa e livre manifestação pessoal do chefe da Nação, que enxergou nele o perfil ideal que estava a procura para devolver a paz nas diversas esferas das Forças Armadas, o que cumpriu num prazo menor do que Lula esperava.