A- A+

Agricultura Ministro licenciado de Lula diz que deve votar para derrubar veto do governo no marco temporal Carlos Fávaro chefia a pasta da Agricultura e está licenciado do cargo para votar no Congresso

O senador Carlos Fávaro (PSD-MT), ministro da Agricultura que está licenciado do cargo, deve votar contra a decisão tomada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva de vetar o marco temporal das terras indígenas. O Congresso pode se reunir nesta quinta-feira (23) para decidir sobre o tema, mas a base do governo na Câmara tenta adiar a sessão. Questionado na saída da votação, ele disse que deve votar contra o marco temporal, mas que ainda vai analisar os vetos a outros trechos do projeto de lei.

Lula vetou o marco temporal e outros trechos do projeto de lei sobre o assunto no fim de outubro. A iniciativa foi aprovada pelo Congresso e opõe ambientalistas e ruralistas. Críticos do projeto avaliam que, ao delimitar uma data para demarcação, indígenas perderiam terrenos que teriam direito. Já os apoiadores dizem que a ideia traria segurança jurídica.

Apesar de ser ministro do governo de Lula e apoiar o petista desde o primeiro turno da campanha presidencial do ano passado, Fávaro é um integrante da bancada ruralista do Congresso e costuma agir alinhado com os interesses do grupo.

O Congresso aprovou o marco temporal logo após o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento contrário à iniciativa. Mesmo que percam na votação dos vetos, críticos do marco avaliam que podem contestar judicialmente os efeitos da lei.

Fávaro reassumiu o mandato de senador nesta quarta-feira para participar da votação do projeto de lei que flexibiliza o uso de agrotóxicos na Comissão de Meio Ambiente do Senado.

Ele também esteve na sessão que votou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que limita decisões individuais do Supremo Tribunal Federal (STF). O voto dele foi contrário ao texto, o que foi na contramão do apoio de seu colega de partido, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Veja também

EQUADOR Daniel Noboa toma posse como presidente mais jovem do Equador