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Ministro Marco Aurélio Bellizze assume como juiz substituto do TSE

Magistrado de carreira se juntará à Corte eleitoral, que tem a ministra Cármen Lúcia, do STF, como presidente

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Ministro Marco Aurélio Bellizze assumirá o cargo de ministro-substituto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)Ministro Marco Aurélio Bellizze assumirá o cargo de ministro-substituto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O ministro Marco Aurélio Bellizze assumirá o cargo de ministro-substituto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A solenidade de posse foi marcada pela presidente do tribunal, ministra Cármen Lúcia, para esta terça-feira (28), pouco antes da sessão de julgamentos da Corte.

Belizze é ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) desde 2011, quando assumiu a vaga deixada por Luiz Fux, nomeado naquele ano ao Supremo Tribunal Federal (STF).

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Fluminense, Bellizze se tornou juiz de Direito no Rio em 1990, então o mais novo magistrado do estado. Essa situação se repetiria em 2004, quando foi promovido por merecimento ao cargo de desembargador, aos 40 anos.

No STJ, ele atualmente integra a 2ª Turma e a 1ª Seção, especializadas em Direito Público. O ministro também é professor na Fundação Getúlio Vargas (FGV).

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