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Entrevista Ministro Og Fernandes, o juiz-jornalista, no podcast da próxima terça-feira (17) Magistrado será o entrevistado da semana no "Direto de Brasília", apresentado pelo jornalista Magno Martins

O podcast "Direto de Brasília" da próxima terça-feira (17) traz um eminente personagem do mundo jurídico nacional: o ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, o juiz da “toga surrada”, ou juiz-jornalista, como ele mesmo se referiu ao deixar a Segunda Turma para assumir a vice-presidência da corte, em 2022.

Depois de quase 50 anos dedicados à Justiça, 18 deles no STJ, Og Fernandes, pernambucano do Recife, está se despedindo da longa carreira na magistratura. Ele completa 75 anos no próximo dia 26, atingindo a idade-limite para a aposentadoria compulsória no serviço público.

Conhecer a trajetória de Og Fernandes envolve necessariamente sair das páginas dos processos para mergulhar nas páginas dos jornais: em 1974, ao mesmo tempo em que recebia o título de bacharel em direito pela Universidade Federal de Pernambuco, também se formava em jornalismo pela Universidade Católica do estado.

Com a dupla formação, Og passou a se dividir entre a advocacia criminal e a função de repórter do “setor forense” do Diario de Pernambuco, até que, em 1981, o mundo do Direito prevaleceu profissionalmente quando se tornou magistrado – embora se diga que o poder de comunicação permaneceu em suas decisões, pela capacidade de didatismo e, vez ou outra, pela presença do lirismo em seus textos e votos.

Na carreira jurídica, Og Fernandes se tornou desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) em 1997 e chegou a presidir a corte antes de ser indicado para o STJ. No Tribunal da Cidadania, depois de atuar na Primeira Seção (especializada em direito público) e de exercer a vice-presidência entre 2022 e 2024, o ministro passou a integrar a Terceira Seção (especializada em direito penal), além de participar da Corte Especial desde 2013.

Ao longo de 18 anos de atuação no STJ, o ministro Og Fernandes foi o relator de mais de 186 mil processos, proferindo mais de 224 mil decisões entre votos e julgamentos monocráticos. Em uma média simples de julgamentos por ano, são mais de 12 mil decisões, embora sejam possíveis outros recortes que demonstrem como a vida de cada ministro reflete a história e os desafios do próprio tribunal.

Em 2009, Og proferiu cerca de duas mil decisões em âmbito colegiado, número que ultrapassou a marca de 5.500 decisões. Entre os casos de expressão em sua trajetória de relator, certamente estão as ações penais decorrentes da Operação Faroeste, que apuram um esquema de venda de decisões, corrupção, lavagem de dinheiro e grilagem de terras no oeste da Bahia.

O caso chegou à Corte Especial em 2020 e envolve 15 investigados, dos quais quatro são desembargadores e três são juízes do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA), além de empresários, advogados e servidores públicos.

Na pauta do podcast, a reforma judiciária, principalmente com foco no acesso ao Supremo Tribunal Federal/STF, Idade mínima, mandato para ministros do STJ, quarentena para quem exerce cargo no executivo e Legislativo e a questão salarial. Também a utilização da IA no judiciário e o aperfeiçoamento dos magistrados e servidores através das Escolas da Magistratura.

Em parceria com a Folha de Pernambuco, o podcast “Direto de Brasília” vai ao ar na próxima terça-feira (17), das 18h às 19h, com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco e do meu blog, e mais 165 emissoras de rádio no Nordeste.

Retransmitem a Rede Nordeste de Rádio, a Rede Mais Rádios, da Paraíba; a Rede ANC, no Ceará; a revista Mais Nordeste, em Fortaleza; e a TV LW, em Arcoverde.

Entram como parceiros na mídia institucional a Autoviação Progresso, o Grupo Antonio Ferreira Souza, a Água Santa Joana, a Faculdade Vale do Pajeú e o grupo Grau Técnico.

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