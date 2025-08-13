Saúde
Ministro Padilha defende Mais Médicos de "ataques injustificáveis" dos EUA após sanções
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou nesta quarta-feira (13) que o programa Mais Médicos "sobreviverá" após as sanções impostas pelos Estados Unidos a funcionários do governo "por sua cumplicidade" com esse plano de assistência no qual participaram profissionais cubanos.
"O Mais Médicos (...) sobreviverá aos ataques injustificáveis de quem quer que seja. O programa salva vidas e é aprovado por quem mais importa: a população brasileira", declarou Padilha no X.