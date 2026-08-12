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Política Ministro projeta aumento de limite do MEI e novo fundo para pequenas empresas ainda este ano O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Pereira (PSB), foi o entrevistado da semana no "Direto de Brasília", apresentado pelo jornalista Magno Martins

O professor da USP e ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Pereira (PSB), projeta grandes novidades para micro e pequenas empresas este ano, bem como para os Microempreendedores Individuais (MEIs). Ele avalia que o Projeto de Lei Complementar (PLP 186/2026), que aumenta o teto de faturamento anual do MEI, deve ser aprovado pelo Congresso Nacional até o final do ano. Em entrevista ao podcast Direto de Brasília, Pereira revelou que a matéria deve entrar em pauta na próxima semana de esforço concentrado, prevista para este mês.

A proposta do governo é aumentar de forma gradual o teto de faturamento anual do MEI, que passaria dos atuais R$ 81 mil para R$ 110 mil em 2027, e para R$ 140 mil em 2028. Além disso, seria permitida a contratação de até dois empregados por CNPJ, limite que hoje é de um único funcionário.

“O MEI é um sistema facilitado, que dá acesso a direitos trabalhistas por um tributo de R$ 86 mensais. Exatamente por ser facilitado, a lei bota um teto. Nem todo mundo pode ser MEI. A lei permite até R$ 81 mil, se passar o teto, a pessoa sai da facilitação do MEI e tem que pagar pelo Simples. Ou seja, multiplica quase cinco vezes. O problema do teto é que ele está sem atualização desde 2018, ou seja, oito anos. O presidente Lula propôs um aumento de R$ 110 mil no ano que vem e R$ 140 mil para 2027, sem aumentar nenhum tributo extra e tirando do orçamento essa despesa. É uma medida importante”, defendeu Paulo Pereira.

“No MEI, temos hoje 17 milhões de pessoas que estavam na informalidade. A pessoa pode ganhar até R$ 6 mil por mês, um valor relativamente alto para os padrões da renda brasileira, e paga R$ 80. Antes essas pessoas não tinham direito previdenciário, auxílio-doença, auxílio-maternidade, nada disso. Nem tinham renda formalizada. Então, o projeto para aumentar o teto está no Congresso Nacional e estamos trabalhando. A Comissão da Câmara dos Deputados é muito séria, tem uma sensibilidade grande sobre o tema. Estamos trabalhando para aproveitar o segundo esforço concentrado, que seria no final de agosto, para tentar aprovar. É um tema que mexe com 17 milhões de pessoas, então tenho certeza que vão gostar de aprovar o projeto”, completou o ministro.

Outra iniciativa do governo é a criação de um fundo exclusivo para as pequenas e médias empresas do Brasil, para auxiliá-las com atividades de exportação. Pereira promete uma revolução em um segmento que tem pouca presença na atividade atualmente e fazê-lo crescer ainda mais economicamente.

“Temos discutido com a APEX Brasil como melhorar a questão das pequenas e médias empresas. E estamos trabalhando na criação de um grande fundo junto com o BNDES para auxiliar essas empresas para elas poderem exportar. Temos um campo estratégico para trabalhar as pequenas e médias empresas, que respondem a 70% dos empregos e respondem por 35% a 40% do PIB brasileiro. A taxa de exportação delas é muito baixa, cerca de 1% do que o Brasil exporta vem delas. E temos uma grande oportunidade, pelos acordos comerciais. O Governo Lula abriu 500 novos mercados, conseguimos reduzir o impacto do tarifaço. Precisamos desses novos acordos comerciais para que as pequenas e médias empresas possam exportar mais”, completou Paulo Pereira.

O ministro ressaltou que mesmo não tendo tanta presença nas exportações, as pequenas e médias empresas também são afetadas pelo tarifaço imposto pelos Estados Unidos, pois elas são parte de um sistema complementar. “O impacto maior do tarifaço é para determinados setores, especialmente da indústria. O problema é que as pequenas e médias empresas são muitas vezes fornecedoras de insumos para as grandes. Então, quando você afeta um segmento desses, você tem um sistema complementar de empresas afetadas. Ainda que a exportação delas seja baixa, você tem complementariedades de setores que acabam afetados”, concluiu.

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