Ministro Silvio Almeida cumpre agenda no Recife a partir desta segunda (16); confira a programação O gestor participa de reunião, nesta segunda-feira (16), com a Focopen e trabalhadores

O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, cumpre agenda no Recife a partir desta segunda-feira (16). Nesta terça (17), o auxiliar do presidente Lula (PT) estará em reunião no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE)

O titular da pasta participa de uma reunião, nesta segunda-feira (16), com a Focopen e trabalhadores do Sistema Prisional de Pernambuco. O encontro é realizado na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, localizada na rua do Bom Jesus, no Bairro do Recife, na área central da Capital.

A reunião desta segunda-feira faz parte do projeto "Caravana dos Direitos Humanos", iniciada em agosto, no estado do Espírito Santo. O objetivo é compreender como está a situação carcerária de todo o Brasil, avaliando questões como superlotação.

Ministro Silvio Almeida participa de reunião no Recife | Ricardo Fernandes/Folha de Pernambuco

