Ministro Silvio Costa Filho anuncia R$ 100 milhões para alavancar aeroporto de Caruaru. Confira

Com menos de seis meses à frente do ministério de Portos e Aeroportos, o ministro Silvio Costa Filho (Republicanos) tem trabalhado arduamente para levar para Pernambuco obras e investimentos importantes para o desenvolvimento do Estado. Entre uma série de ações programadas pela pasta, que acontecem ainda neste primeiro semestre, está o anúncio, no próximo dia 1º de março, de um investimento da ordem de mais de R$ 100 milhões no aeroporto de Caruaru.

“Estamos trabalhando muito ao lado do presidente Lula (PT) para levar ações, obras e investimentos para o nosso Estado e o aeroporto de Caruaru está entre elas. Não tem sentido cidades como Campina Grande, na Paraíba, e Mossoró, no Rio Grande do Norte, terem excelentes aeroportos e Caruaru, que representa uma região com mais de 26 cidades, não ser contemplada com o fortalecimento da aviação”, comenta o ministro, em entrevista exclusiva à Folha.

Segundo Silvio Costa Filho, será viabilizado junto a Infraero a oportunidade do aeroporto de Caruaru contemplar voos que irão fomentar, além do turismo de negócios e de lazer, o de transporte de cargas, que é muito forte na região. “Estamos trabalhando para que tenhamos voos de Caruaru-São Paulo, Caruaru-Rio de Janeiro e Caruaru-Brasília”, adianta o ministro, que oficializará, no próximo dia 1º, em Caruaru, ao lado da governadora Raquel Lyra (PSDB) e do prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro (PSDB), o plano de reestruturação do aeroporto.

Ainda no compasso dos investimentos para o Estado, o ministro garante também outros anúncios importantes, a exemplo do aporte de quase R$ 2 bilhões para Suape, através de R$ 1,7 bilhão da Maesk, além de mais de R$ 200 milhões na dragagem do Porto pernambucano.

“Estou muito confiante nos investimentos que estão programados no PAC, com a construção de 10 mil casas pelo programa Minha Casa, Minha Vida, além de obras fundamentais para o escoamento da produção e desenvolvimento do turismo regional, como a duplicação da BR-423, que liga São Caetano a Garanhuns e a duplicação de São Caetano a Arcoverde, a duplicação BR-232, a BR-104, a construção das adutoras, entre outros investimentos que estão sendo capitaneados pelo Governo Lula, como a transnordestina”, elenca o ministro.

E os investimentos não devem parar por aí. Segundo o ministro, ele deve vir a Pernambuco, no próximo mês, para junto com o ministro dos Transportes, Renan Filho (MDB), e membros da bancada pernambucana em Brasília, anunciar novos investimentos no Estado.