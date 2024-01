Ministro Silvio Costa Filho diz que aliança de Lula com Raquel é administrativa. Entenda

Numa conversa, ontem, com a Folha, o ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, afirmou que não acredita na possibilidade da relação administrativa que a governadora Raquel Lyra (PSDB) tem hoje com o presidente Lula descambe também para uma política de alianças com vistas às eleições municipais deste ano.

“Não posso falar em nome do presidente, mas acho que essa é uma relação saudável, do ponto de vista administrativo, entre o presidente e a governadora”, disse o ministro, para quem o chefe da Nação está preocupado com o seu Estado natal e com o Brasil. “Não há política partidária, há uma disposição de trabalho em favor do Estado e do País”, afirmou.

Silvio Costa Filho reafirmou seu apoio à reeleição do prefeito do Recife, João Campos (PSB), mas descartou qualquer possibilidade de vir a compor a chapa dele como vice. “Isso não está nos meus planos e nem o meu partido pensa nisso. O meu foco, hoje, é o Ministério, onde estou debruçado 24 horas”, destacou.

Ele acredita, entretanto, que João tem amplas possibilidades de fechar uma chapa competitiva para ganhar a eleição logo no primeiro turno. “João está muito bem, com uma gestão extremamente aprovada, é o mais popular do País”, disse. Quanto a 2026, quando seu poderia ser alternativa para o Senado, Silvio afirmou que ainda está muito longe e que candidaturas majoritárias não se discutem com tamanha antecedência, mas no momento certo.

O ministro informou que o presidente Lula volta a Pernambuco nos próximos dias 18 e 19, para anunciar investimentos. Segundo ele, a agenda ainda não está fechada, mas o chefe da nação deve anunciar a liberação de recursos para construção de um novo aeroporto em Caruaru.

Lula deve anunciar também novos investimentos em Suape e fazer uma visita à Refinaria Abreu e Lima. “A agenda está sendo discutida, mas o presidente levará boas notícias para Pernambuco”, disse.