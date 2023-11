Ministro Silvio Costa Filho diz que governo está empenhado em baixar o preço das passagens aéreas

A- A+

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou neste domingo (19), durante evento em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, que o Governo Federal está atuando para conter a alta nos preços das passagens aéreas no país.

“A gente está trabalhando para combater os preços abusivos, sobretudo em alguns casos. A gente sabe de todas as dificuldades das companhias aéreas, no Brasil e no mundo. Nós tivemos no mundo um aumento de 10%, de 15% de fato no preço da passagem, mas o que nós não podemos permitir são aumentos abusivos”, disse.

Na última terça-feira (14), ele se reuniu com representantes das principais companhias aéreas que atuam no Brasil a fim de encontrar meios para reduzir o preço das passagens. “As companhias aéreas se comprometeram de, em 10, 20 dias, apresentar uma proposta para poder diminuir valores exorbitantes que estão sendo cobrados”, frisou o ministro.

Durante o evento em Jaboatão, que marcou o apoio do Republicanos à pré-candidatura de Elias Gomes (PT) para a prefeitura da cidade, Silvio Costa Filho também falou sobre projetos que o Ministério de Portos e Aeroportos têm para Pernambuco.

“Eu estou muito confiante de que nós vamos ao lado do presidente Lula, ao lado de Elias, trazer obras importantes para o nosso estado. Nós queremos retomar o protagonismo de Suape. Já trouxemos uma empresa que vai investir 1,7% bilhão de reais, um dos maiores investimentos da história do Porto de Suape. Vamos fazer o aeroporto de Caruaru, investimentos de mais de 100 milhões de reais, que serão fundamentais para o desenvolvimento do Agreste do nosso estado”, comentou.

O ministro também destacou projetos de habitação e de melhoria nas estradas. “Fazer obras como o Porto do Recife, investimentos de engorda do mar, além de outros investimentos ao lado do presidente Lula. Duplicação da BR-423, conclusão da BR-604, duplicação da BR-232 e muitos programas do Minha Casa Minha Vida”, ressaltou.

