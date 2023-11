Ministro Silvio Costa Filho emplaca aliado na Codevasf. Veja os detalhes

A- A+

Depois de emplacar uma diretoria da Codevasf em Pernambuco, o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, já tem o aval do presidente Lula para um aliado ocupar uma diretoria da instituição em nível nacional. Trata-se do ex-deputado Gil Cutrim (Republicanos-MA), amigo do ministro.

Ele é indicação do Republicanos, que embarcou no governo na reforma ministerial realizada em setembro. O aumento da quantidade de diretores da estatal de três para quatro já havia sido aprovado pelo Congresso Nacional e também em assembleia geral da companhia em 27 de outubro. Desde então, o Republicanos negociava o espaço com o governo.

A atuação de Cutrim serve como um emprego para o ex-deputado que não conseguiu se eleger em 2022, segundo apurou o Poder360. A avaliação de parte do Congresso é de que a nova diretoria não teria um Orçamento incapaz de “fazer política”. Só a presença do indicado político, entretanto, deve auxiliar na agilidade para a aplicação de emendas dos congressistas.

A Codevasf é um dos principais canais de escoamento das emendas do Congresso para realizar obras nos Estados. Com um orçamento de R$ 2,7 bilhões em 2022, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco é uma das empresas públicas cobiçadas por políticos.

Vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, desenvolve projetos de irrigação de forma sustentável das bacias hidrográficas em que atua. A estatal foi criada em 1974 para atuar principalmente no entorno do Rio São Francisco, mas, com o passar do tempo, teve sua atuação e orçamento ampliados.

