Entrevista Ministro Silvio Costa Filho estará, nesta terça-feira (15), no podcast "Direto de Brasília" Ministro de Portos e Aeroportos é o terceiro entrevistado no podcast, das 18h às 19h

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), é o convidado de hoje do ‘Direto de Brasília’, meu podcast em parceria com a Folha de Pernambuco. Silvio é o terceiro entrevistado do programa, cuja estreia ocorreu com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin (PSB), e depois recebeu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Esta semana, antecipamos a exibição em um dia, por causa do feriado da Semana Santa.

Silvinho, como é mais conhecido, já ocupou diversas esferas do poder público. Foi vereador do Recife, deputado estadual, secretário de Turismo durante o governo Eduardo Campos e deputado federal, antes de assumir o Ministério de Portos e Aeroportos em 2023.

Um dos nomes cotados para disputar o Senado em 2026 na chapa de João Campos (PSB), o ministro está muito bem na condução da pasta. Ganhou elogios rasgados do chefe, o presidente Lula (PT), como uma revelação da equipe ministerial.

Entre os bons frutos da sua chegada ao Ministério está o crescimento do setor aéreo, que aumentou de 97,7 milhões em 2022 para 112,7 milhões em 2023, enquanto a projeção para 2025 é de 123,8 milhões. Quanto aos futuros investimentos, o governo prevê, segundo ele, aportes da ordem de R$ 1,7 bilhão em aeroportos, enquanto o setor privado deve investir R$ 14,1 bilhões.

Entre as principais obras estão a modernização do Aeroporto de Congonhas (SP), com investimento de R$ 2,5 bilhões, e a ampliação do Aeroporto de Belém (PA), antecipada para a COP 30, no valor de R$ 470 milhões. Quanto à área portuária, 95% das exportações brasileiras passam pelos portos, uma movimentação recorde de 474 milhões de toneladas em 2024. Seu grande desafio é destravar obras estratégicas para fortalecer a logística do transporte e facilitar as exportações.

O ‘Direto de Brasília’ vai ao ar das 18 às 19 horas, com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco, do meu Blog e pela Rede Nordeste de Rádio, formada por 48 emissoras em Pernambuco, Alagoas e Bahia, tendo como cabeça de rede a Rádio Folha 96,7 FM. A transmissão também será realizada no Instagram e no Facebook do meu Blog.

Entram como parceiros na transmissão a Gazeta News, do Grupo Collor, em Alagoas, a Rede Mais Rádios, com 25 emissoras, na Paraíba, e a Mais-TV, do mesmo grupo, sob o comando do jornalista Heron Cid. Ainda a Rede ANC, do Ceará, formada por mais de 50 emissoras naquele Estado. Os nossos parceiros neste projeto são a Faculdade Vale do Pajeú, a Autoviação Progresso, o Grupo Antonio Ferreira Souza e a Água Santa Joana.

