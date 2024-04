A- A+

Alagoas Ministro tenta conter novo atrito com Lira após demissão de primo de deputado do Incra Wilson Cesar de Lira Santos foi exonerado do comando da superintendência regional do Incra em Alagoas

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, tenta contar uma nova crise do governo com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), após a demissão de Wilson Cesar de Lira Santos do comando da superintendência regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em Alagoas. Santos é primo de Lira, que demonstrou contrariedade com a exoneração.

O parlamentar afirmou a interlocutores que não gostou de saber da demissão pelo Diário Oficial. A nova rusga com o presidente da Câmara em meio ao atrito com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

Para conter um novo desgaste, Teixeira foi até a residência da oficial da presidência da Câmara conversar com o parlamentar nesta terça-feira. O ministro pediu a Lira que indicasse nomes que tivessem perfil de diálogo com movimentos sociais, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra. Uma das críticas é que Santos tinha uma conduta pouco afeita a conversar com o grupo.

Teixeira disse ter avisado por telefone Lira no domingo sobre a necessidade da troca no comando do Incra de Alagoas. Em seguida, também mandou uma carta de movimentos sociais que ameaçavam invadir a sede do órgão, como ocorreu em abril de 2023. Na época, 1,5 mil pessoas participaram da ocupação pedindo a exoneração de Santos. Na conversa de domingo, Lira teria sinalizado que o governo não poderia aceitar uma ameaça.

