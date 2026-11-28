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SAÚDE Ministro Waldez Góes passa por cirurgia de urgência para retirada de cálculo renal Procedimento foi bem-sucedido e pedetista inicia agora um período de recuperação

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes (PDT), passou por uma cirurgia de emergência na tarde deste sábado.



O procedimento, realizado para retirada de cálculo renal, foi bem-sucedido e o pedetista inicia agora um período de recuperação.





Góes foi submetido a uma cirugia endoscópica a laser para desobstrução do ureter. O procedimento cirúrgico foi realizado no Hospital São Camilo, em Macapá, no Amapá.

"A cirurgia, conduzida pelo médico urologista, Dr. Lecildo Lira Batista, foi muito bem sucedida e agora o ministro inicia um breve período de repouso pós-cirúrgico, antes de ser liberado para retomar suas atividades normais", diz nota publicada no perfil do ministro nas redes sociais.

Góez foi anunciado ministro em dezembro de 2022. Nascido em Gurupá, no Pará, em 29 de outubro de 1964, ele ocupou a cadeira de governador do Amapá por quatro mandatos.

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