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Política Ministro Wolney Queiroz no podcast da próxima terça-feira (28) O ministro da Previdência Social vai participar do "Direto de Brasília", apresentado pelo jornalista Magno Martins

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, será o entrevistado do podcast "Direto de Brasília", projeto do meu blog em parceria com a Folha de Pernambuco, na próxima terça-feira. Na pauta, as propostas de corte nos juros do crédito consignado para aposentados, a meta de zerar a fila do INSS e a devolução do dinheiro dos aposentados surrupiado por uma quadrilha no escândalo do INSS.

Também a abertura de um crédito extraordinário, no valor de R$ 547 milhões, feita pelo presidente Lula (PT), para ressarcimento dos beneficiários do Regime Geral de Previdência Social que sofreram descontos indevidos. A partir de hoje, por iniciativa do Ministério, milhares de aposentados e pensionistas do INSS começam a receber a devolução de valores descontados de forma irregular em seus benefícios.

A devolução é resultado da Operação Sem Desconto, que identificou cobranças indevidas feitas por associações entre março de 2020 e março de 2025. Natural de Caruaru, Wolney se filiou ao PDT em 1992 e, no ano seguinte, se elegeu vereador, onde exerceu a vice-presidência da Câmara Municipal e presidiu a Comissão de Orçamento e Finanças. Em 1994, aos 21 anos, foi eleito deputado federal, tornando-se o parlamentar mais jovem do Brasil a ocupar aquela cadeira.

Já em 1995, foi escolhido vice-líder do PDT na Câmara dos Deputados, iniciando uma longa e destacada trajetória no Congresso Nacional. Com a vitória de Lula nas eleições de 2022, Wolney Queiroz e o PDT integraram a base aliada do novo governo, e ele assumiu o cargo de secretário Executivo do Ministério da Previdência Social, dedicando-se ao avanço dos debates previdenciários com foco na justiça social. Em maio de 2025, Wolney deu mais um passo significativo nessa missão ao ser empossado ministro da Previdência Social.

O "Direto de Brasília" vai ao ar das 18h às 19h, com transmissão pelo YouTube da Folha de Pernambuco e do meu blog, incluindo também cerca de 165 emissoras de rádio no Nordeste.

Retransmitem o programa a Gazeta News, do Grupo Collor, em Alagoas, a Rede Mais Rádios, com 25 emissoras, na Paraíba, e a Mais-TV, do mesmo grupo, sob o comando do jornalista Heron Cid. Ainda a Rede ANC, do Ceará, formada por mais de 50 emissoras naquele Estado, além da LW TV, de Arcoverde.

Os parceiros neste projeto são o Grupo Ferreira de Santa Cruz do Capibaribe, a Autoviação Progresso, o Grupo Antonio Ferreira Souza, a Água Santa Joana, a Faculdade Vale do Pajeú e o grupo Grau Técnico.

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