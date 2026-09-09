A- A+

BRASIL Ministros cobram de Fachin intervenção após nova escalada da crise no STF Turbulência na Corte ganhou novos elementos após decisões divergentes sobre Andrei Rodrigues, chefe da PF

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) procuraram o presidente da Corte, Edson Fachin, nesta quarta-feira para cobrar uma intervenção diante do agravamento da crise interna. A avaliação levada ao presidente é que a sucessão de decisões tomadas por diferentes integrantes do tribunal tornou insustentável prolongar o cenário de indefinição e exige agora uma iniciativa capaz de frear a disputa entre as alas de Alexandre de Moraes e André Mendonça.

Os telefonemas ocorreram logo depois de Flávio Dino conceder uma liminar para reintegrar o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, derrubando o afastamento determinado por Mendonça no dia anterior. A nova disputa por meio de decisões judiciais reforçou entre integrantes da Corte a percepção de que a crise passou a colocar em xeque também a autoridade de Fachin para conduzir uma saída institucional.

O próprio Mendonça foi um dos ministros que telefonaram ao presidente do STF. Segundo relatos feitos reservadamente ao GLOBO, ele classificou a decisão de Dino como ilegal e cobrou providências. Fachin também deve receber nas próximas horas Moraes, vice-presidente do tribunal e um dos protagonistas da crise.

Nos bastidores, ministros avaliam que os movimentos das alas envolvidas no embate passaram a atropelar a condução da presidência do STF e ameaçam esvaziar a autoridade de Fachin. Em conversas reservadas com o presidente do STF, integrantes da Corte têm defendido que já não há espaço para simplesmente aguardar uma acomodação e que é preciso encontrar uma saída para interromper a escalada.

Uma das alternativas discutidas nos bastidores passa por uma atuação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Interlocutores do Supremo avaliam que Lula seria hoje o único ator externo com força política suficiente para ajudar a construir uma acomodação entre os dois grupos em conflito.





Nesse desenho, caberia ao presidente atuar para conter a ala formada por Dino, Gilmar Mendes e Moraes e, ao mesmo tempo, construir uma saída que contemplasse o grupo de Mendonça, Kassio Nunes Marques e Luiz Fux. Entre as possibilidades mencionadas reservadamente está uma mudança na cúpula da Polícia Federal. Trata-se, até o momento, de uma solução discutida por interlocutores da Corte, sem indicação de que Lula tenha aderido à proposta ou esteja negociando nesses termos.

Entenda a crise

Dino determinou a volta de Andrei à direção-geral da PF após a decisão de André Mendonça que havia determinado o afastamento. Dino justifica a decisão para evitar "danos irreparáveis" a processos que estão sob a relatoria dele. O despacho também ordena que o delegado Leandro Almada retome o posto de diretor de Inteligência da corporação. A decisão que fica valendo é a de Dino, por ser posterior.

"Com o objetivo de impedir a produção de danos irrepáráveis a processos submetidos à minha relatoria, defiro a tutela provisória para determinar ao Exmo presidente da República, autoridade competente para nomeação do diretor-geral da Polícia Federal, que assegure a imediata reintegração de Andrei Augusto Passos Rodrigues", escreveu Dino.

A Segunda Turma do Supremo Tribunal (STF) chegou a formar maioria na terça-feira para manter a decisão de Mendonça que determinou o afastamento de Andrei. O ministro Gilmar Mendes, no entanto, pediu vista e interrompeu a análise no plenário virtual. Agora, no entanto, fica valendo a decisão de Dino.

Mendonça afirmou ter sido alvo de um “monitoramento sistemático” e ilegal realizado pela área de inteligência da Polícia Federal por mais de um mês. O magistrado listou seis relatórios produzidos entre os dias 3 e 31 de agosto com análises sobre sua atuação e sobre sua relação com o advogado-geral da União, Jorge Messias.

O caso citado pelo ministro veio à tona na semana passada, em decisão de Moraes. O ministro afirmou em decisão ter conhecimento de relatórios de inteligência da Polícia Federal que apontavam possíveis irregularidades na conduta de Mendonça na condução das investigações sobre as fraudes no Master e no INSS. Moraes tomou a decisão após Mendonça retirar o sigilo de um outro documento feito pela PF, relatando as mensagens enviadas pelo banqueiro Daniel Vorcaro a Moraes.

Com base nesses relatórios, que não têm assinatura nem brasão oficial da PF, Moraes pediu uma investigação sobre Mendonça e apontou indícios de crime de responsabilidade, abuso de poder e improbidade administrativa. Os relatórios trazem a suspeita de que Mendonça pode ter interferido indevidamente na Polícia Federal e direcionado delações premiadas, o que, de acordo com os textos, pode ter ocorrido por interesses políticos.

Moraes não determinou a elaboração dos relatórios, mas afirmou na decisão que ordenou o envio "em virtude da notícia da existência" deles, sem revelar como soube. A decisão diz que a PF deve mandar os documentos que "contenham citação a nomes dos membros dessa Suprema Corte".

Mendonça, por sua vez, sustentou em decisão nesta terça-feira que o material revela a realização de “monitoramento e coleta dirigida” tanto sobre ele quanto sobre o advogado-geral da União, Jorge Messias, que também é citado nos relatórios de inteligência. Para Mendonça, a prática configura um “monitoramento ilícito de Ministro da Suprema Corte do país”.

"Em segundo lugar, importa registrar que este relator foi submetido a monitoramento sistemático por parte da inteligência da Polícia Federal (...) Houve a produção de ao menos seis relatórios de inteligência, os quais teriam sido recebidos por referida autoridade entre os dias 3 e 31 de agosto de 2026. Ou seja, ao menos há mais de 30 dias este relator tem sido monitorado pela Polícia Federal. Trata-se de monitoramento ilícito de Ministro da Suprema Corte do país, o que por si só revela a gravidade da situação", escreveu Mendonça.

Veja também