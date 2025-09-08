A- A+

7 de setembro Ministros de Lula ironizam bandeira dos EUA em manifestação pró-Bolsonaro na Paulista Tema foi comentado em reunião entre ministros do Centrão com Gleisi Hoffman

Ministros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ironizaram a presença de uma bandeira dos Estados Unidos na manifestação favorável ao ex-presidente Jair Bolsonaro, neste domingo, na Avenida Paulista, em São Paulo, no dia da Independência do Brasil.

O assunto foi comentado durante reunião no gabinete da ministra de Relações Intuicionais, Gleisi Hoffman, com ministros do Centrão na manhã desta segunda-feira, no Palácio do Planalto.

De acordo com relatos, ministros ficaram questionado quem foi o aliado de Bolsonaro que teve a "ótima ideia" de estender uma bandeira americana em um ato no Sete de Setembro. Os presentes no encontro comentaram que a bandeira ajudou a reforçar narrativa do governo, focada em soberania e patriotismo.

Um dos presentes chegou a questionar, em tom de brincadeira, se não foi o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira, marqueteiro de Lula, quem mandou a bandeira para o ato bolsonarista. "Foi Sidônio quem mandou a bandeira?"

Na Avenida Paulista, o evento da direita contou com a presença dos governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) e de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). Durante os discursos, uma bandeira dos Estados Unidos foi estendida sobre os manifestantes.

Frente ao aumento da pressão da oposição por colocar em pauta o projeto da anistia, Gleisi começou a semana reunindo ministros de partidos aliados no Palácio do Planalto. O encontro contou com os ministros do União Brasil, Celso Sabino (Turismo) e Frederico Siqueira Filho (Comunicações), do MDB, Simone Tebet (Planejamento), Renan Filho (Transportes) e Jader Filho (Cidades), do PSD, Alexandre Silveira (Minas e Energia) e André de Paula (Pesca). Também estavam representantes do PSB, o ministro Márcio França (Micro e Pequenas Empresas), e do PCdoB, ministra Luciana Santos (Ciência e Tecnologia).

Mais cedo, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, criticou publicamente a manifestação favorável ao ex-presidente Jair Bolsonaro com uso bandeira dos Estados Unidos no dia da Independência do Brasil.

— O dia de ontem deixou claro para a população brasileira de que lado cada um de nós está. Nunca vi, na história da humanidade, políticos que, no dia da independência de um país, erguessem a bandeira de outra nação, justamente uma nação que adotou medidas para destruir empregos, empresas e a economia do Brasil. Nunca vi nada parecido — afirmou à Rádio Jacobina FM, da Bahia

