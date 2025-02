Ministros de Lula Retomam mandato parlamentar para votar hoje na eleição do Congresso

A- A+

Ministros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vão participar neste sábado, 1º, da votação no Congresso Nacional que escolherá os novos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) e Hugo Motta (Republicanos-PB) são os favoritos a assumir o comando das Casas, respectivamente. A votação no Senado será logo mais, às 10h. Na Câmara, a sessão de votação está marcada para as 16h.



Ao todo, foram exonerados nesta sexta-feira dez ministros que têm mandato parlamentar, conforme atos publicados no Diário Oficial da União (DOU) de ontem. Eles pediram a licença e devem retornar ao posto de ministros na próxima semana.

Retomam o mandato no Senado para a votação de hoje: Carlos Fávaro (PSD-MT), da Agricultura; Wellington Dias (PT-PI), do Desenvolvimento Social; e Camilo Santana (PT-CE), da Educação.



Na Câmara, participam da votação: Alexandre Padilha (PT-SP), das Relações Institucionais; Juscelino Filho (União-MA), das Comunicações; Paulo Teixeira (PT-SP), do Desenvolvimento Agrário; André Fufuca (PP-MA), do Esporte; Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), de Portos e Aeroportos; Celso Sabino (União-PA), do Turismo; e Luiz Marinho (PT-SP), do Trabalho.

