América do Sul Ministros do governo Lula comemoram resultado do primeiro turno das eleições na Argentina Após Sérgio Massa terminar o 1º turno à frente, ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, falou em 'forte resposta do povo argentino'

O resultado do primeiro turno das eleições na Argentina, com o candidato peronista Sergio Massa à frente do candidato ultra-liberal Javier Milei, já está sendo comemorado por ministros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva.

O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, foi a uma rede social e classificou o resultado como "forte resposta do povo argentino".

"Uma forte resposta do povo Argentino nas urnas hoje. Parabenizo o primeiro colocado na eleição desse domingo, @SergioMassa . Viva a democracia! #ArgentinaVota"

Já a ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, chamou o resultado de "boas notícias" que chegam da Argentina.

"Boas notícias nos chegam da Argentina. Haverá 2⁰ turno nas eleições presidenciais. Daqui, vibramos com a decisão deste país irmão de seguir lutando por democracia, desenvolvimento soberano com justiça social e na busca por equidade e pela superação das desigualdades sociais."

Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura familiar, que já havia declarado apoio a Massa, também postou como "urgente" o resultado nas redes sociais.

Com 89,45% das mesas de votação apuradas, o candidato peronista Sergio Massa aparece na liderança da corrida presidencial, à frente do candidato da ultra-direita Javier Milei, com 30,29%. Patricia Bullrich, candidata da centro-direita, aparece em terceiro lugar, com 23,82%.

Com esse resultado, Massa e Milei disputarão o segundo turno, no dia 19 de novembro.

