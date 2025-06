A- A+

Brasil Ministros do MDB defendem federação com Republicanos: 'Namoro vai bem' Para Renan Filho, sigla corre risco de cair para 'Série B' no Congresso se não avançar com união

Os ministros emedebistas Renan Filho, dos Transportes, e Jader Filho, das Cidades, defenderam nesta sexta-feira a formação de uma federação entre MDB e Republicanos.

A avaliação é que a união seria estratégica para manter protagonismo no Congresso diante do redesenho das forças partidárias em 2026.

Segundo Renan Filho, o “namoro” entre as siglas “vai muito bem", enquanto o titular do Ministério das Cidades afirmou que a federação seria “fundamental” para garantir representatividade nos estados e no Congresso.

Os ministros participaram nesta sexta-feira, no Guarujá, no litoral de São Paulo, de evento do Grupo Esfera.

— O namoro entre o Republicanos e o MDB vai muito bem — afirmou o ministro dos Transportes, no palco, ao ser questionado sobre as articulações.

Renan Filho citou as federações do PT e a recém selada aliança entre União Brasil e PP para argumentar que o MDB poderia perder espaço no Congresso sem uma fusão com o Republicanos. Para ele, o desfecho seria relegar a sigla a uma categoria secundária em 2026:

— Eu digo ao MDB e ao Republicanos nas conversas que ou a gente forma uma federação e vamos para próximo de 100 deputados na Câmara e para maior bancada do Senado, ou vamos para a Série B da política. Não combina com o MDB ir para Série B, ficar pequenininho, enquanto outros partidos estão crescendo.

Questionado por jornalistas sobre o tema, Jader Filho seguiu na mesma linha e defendeu que a fusão acontece no Congresso e em níveis estaduais. Segundo ele, o MDB fará tudo que puder para que as tratativas prosperem:

— Isso será muito importante para os dois partidos. Então, eu me junto à opinião do ministro Renan no sentido de que haja, sim, a federação entre os dois partidos. Obviamente, precisamos discutir as questões regionais, respeitando, obviamente, os companheiros em todos os estados. Mas eu acredito, sim, que existem mais convergências entre os dois partidos do que divergências.

O movimento ocorre após o anúncio da federação entre União Brasil e PP, que reunirá 109 deputados. Em resposta, os presidentes do MDB, Baleia Rossi, e do Republicanos, Marcos Pereira, chegaram a posar juntos para uma foto, sinalizando a intenção de costurar a aliança. Se concretizada, a federação entre MDB e Republicanos somaria 89 parlamentares na Câmara.

Internamente, porém, o MDB enfrenta divisões regionais: tem alas próximas ao bolsonarismo no Sul e Sudeste e outras ligadas ao petismo no Norte e Nordeste, por exemplo.

Veja também