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BRASÍLIA Ministros do STF adotam cautela sobre crise na PF e veem risco de contaminação fora da corporação Há a preocupação entre magistrados de que disputas internas acabem repercutindo na condução de investigações sensíveis e provoquem desgastes entre as instituições

As disputas internas na Polícia Federal (PF), que ganharam um novo capítulo com a crise causada pela elaboração de relatórios sobre ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) no caso Master, são acompanhadas com preocupação por integrantes da Corte. Na avaliação de magistrados, as turbulências na corporação devem ser evitadas, especialmente diante da sensibilidade de investigações que envolvem autoridades e integrantes do próprio tribunal.

A percepção de ministros é que as divergências dentro da PF têm potencial para produzir uma crise que ultrapasse os limites da corporação.

A preocupação ocorre em meio a especulações sobre uma possível saída do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. Para ministros ouvidos reservadamente, o principal risco é que disputas internas acabem repercutindo na condução de investigações sensíveis e provoquem desgastes entre as instituições.

O histórico recente ajuda a explicar essa avaliação. Em setembro, uma controvérsia envolvendo a produção de relatórios de inteligência pela Polícia Federal levou a decisões conflitantes dentro do próprio Supremo. O ministro André Mendonça determinou o afastamento de Andrei do comando da corporação, mas, no dia seguinte, o ministro Flávio Dino decidiu em sentido contrário, ordenando sua reintegração. Coube ao presidente do STF, Edson Fachin, intervir para solucionar o impasse e garantir a permanência do diretor-geral no cargo.

O flanco mais recente de crise na PF envolve o afastamento de dois delegados de funções de chefia relacionadas às investigações do Master, após divergências sobre a elaboração de relatórios que faziam referências a ministros do STF.

Em meio à tensão, o ministro Gilmar Mendes saiu publicamente em defesa de Andrei nesta quarta-feira. Em publicação na rede social X, o decano do Supremo afirmou que o diretor-geral tem conduzido a Polícia Federal com "integridade e independência" e defendeu sua prerrogativa de realizar mudanças administrativas na corporação.

"A autonomia da Polícia Federal precisa ser preservada, e isso inclui a competência do diretor-geral para promover mudanças administrativas legítimas, inspiradas no melhor interesse público", escreveu o decano do STF. O ministro também fez referência aos questionamentos enfrentados por Andrei em setembro, que classificou como "investidas injustas", e destacou o apoio recebido pelo diretor-geral de integrantes da cúpula da corporação naquela ocasião.

A controvérsia também chegou ao Congresso. Nesta quarta-feira, a Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou convites para ouvir Andrei e o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, sobre as mudanças nas funções dos delegados. A audiência está prevista para o próximo dia 18.

Conforme mostrou O GLOBO, Fachin avalia que a orientação para que os relatórios tenham caráter estritamente descritivo não impede a análise técnica da Polícia Federal. Na visão do presidente da Corte, os investigadores devem identificar elementos objetivos e eventuais indícios de crimes, sem formular juízos de valor sobre relações pessoais ou institucionais de ministros com investigados.

A orientação sobre a elaboração de relatórios descritivos consta de uma nota conjunta divulgada pelo STF e pela PF em 13 de outubro, após uma reunião entre Fachin e Andrei Rodrigues. Na ocasião, o presidente do Supremo determinou que fossem encaminhadas todas as menções encontradas a integrantes da Corte, sem exceção, acompanhadas de seu contexto e em caráter estritamente descritivo.

Histórico de atritos

Em setembro, o afastamento de Andrei determinado por Mendonça também atingiu o diretor de Inteligência Policial da corporação, Leandro Almada da Costa. O ministro apontou suspeitas de irregularidades na produção de relatórios de inteligência e questionou o uso de informações sobre sua atuação e a de outras autoridades.

Dino, por sua vez, entendeu que a retirada dos dirigentes poderia comprometer o andamento de investigações e diligências em curso, razão pela qual determinou a reintegração de ambos.

A sucessão de decisões contraditórias levou a Advocacia-Geral da União (AGU) a recorrer à presidência do Supremo. O órgão argumentou que a determinação de Mendonça interferia na competência do presidente da República para nomear e exonerar o diretor-geral da PF, além de representar risco de desorganização administrativa.

Ao intervir, Fachin suspendeu tanto o afastamento determinado por Mendonça quanto a reintegração ordenada por Dino. Na prática, Andrei permaneceu à frente da corporação.

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