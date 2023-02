Ministros do STF decidem manter suspensão de porte e apreensão de armas de Carla Zambelli

A- A+

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitaram recurso e mantiveram a apreensão de armas e a suspensão do porte da deputada Carla Zambelli (PL-SP).

Os ministros julgam no plenário virtual recurso da defesa de Carla Zambelli contra a ordem do ministro Gilmar Mendes para entregar as armas e suspender o porte da parlamentar. A análise vai até o fim da noite desta sexta.

Na véspera do segundo turno das eleições do ano passado, Carla Zambelli discutiu com um apoiador do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em uma rua de um bairro nobre de São Paulo e perseguiu o homem com arma em punho

Os advogados alegam que não há elementos para justificar as medidas do ministro Gilmar Mendes porque, diante das ameaças e da dinâmica dos fatos, a deputada estava agindo em legítima defesa e usou meios necessários e moderados, sem nenhum disparo. A defesa disse ainda que não há competência do Supremo porque os fatos não têm relação com o mandato.

O ministro Gilmar Mendes, relator do caso, votou pela rejeição do recurso. Ele afirmou que, na denúncia oferecida ao STF, a Procuradoria-Geral da República delimita a “o vínculo entre a atividade parlamentar e os fatos”.

Seguiram o voto de Gilmar Mendes os ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Edson Fachin e Luís Roberto Barroso.

