Julgamento 'Ministros do STF deram a entender que vão receber a denúncia', diz advogado de acusado de golpe Defesas avaliam que acusação será recebida e tentam obter algum êxito na próxima fase de instrução do processo

No segundo dia de julgamento da denúncia contra Jair Bolsonaro (PL) e outros sete por tentativa de golpe de Estado em 2022, advogados de investigados já admitem ‘derrota’ na primeira etapa do processo e falam em refazer as estratégias de defesa.

Menos falantes do que no primeiro dia de julgamento, admitem, reservadamente, que esperam que os ministros aceitem as oito denúncias por unanimidade.

Os advogados avaliam que podem obter algum êxito no durante a fase de instrução, quando a Procuradoria-Geral da República precisará provar as acusações que fez contra os oito denunciados. Mas, nesta primeira etapa, os defensores reconhecem que é improvável que a denúncia não seja admitida.

Ao Globo, o advogado Demóstenes Torres, que representa o almirante Almir Granier, justificou que espera o recebimento da denúncia diante de todos os indicativos dados ontem pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

"Ontem eles disseram muito ‘talvez, na instrução’. Quando fala na instrução, dá a entender que vai receber", afirmou.

Outros advogados, como os de Jair Bolsonaro e Mauro Cid, ingressaram nas dependências do STF sem falar com a imprensa. Nos bastidores, porém, prevalece o entendimento de que é praticamente irreversível que os investigados não se tornem réus.

Por isso, já trocam estratégias futuras, como levar o caso a plenário e estender ao máximo o processo. Também querem insistir na necessidade de ter acesso a todo o conjunto probatório coligido ao longo das investigações da Polícia Federal.

A sessão da análise da denúncia deve ser iniciada, nesta quarta-feira, com a leitura do voto do relator, ministro Alexandre de Moraes. O magistrado irá votar no mérito do recebimento da denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Após o voto de Moraes, os outros ministros que integram a Primeira Turma irão votar em uma sequência por antiguidade. Primeiro, vota o ministro Flávio Dino, seguido por Luiz Fux e Cármen Lúcia. O último a votar é o presidente do colegiado, ministro Cristiano Zanin.

É esperado que, além de Moraes, os outros ministros façam votos alentados e explicitem seus posicionamentos, não só acompanhando o relator, mas apresentando os seus argumentos. Os procedimentos de segurança reforçados serão mantidos, assim como a entrada restrita a pessoas cadastradas na plateia, autoridades e as defesas dos acusados.

Além de Bolsonaro, estão na lista o tenente-coronel Mauro Cid, os ex-ministros Braga Netto (Defesa e Casa Civil), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), Anderson Torres (Justiça), Paulo Sérgio Nogueira (Defesa), além do ex-comandante da Marinha Almir Garnier e o ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Alexandre Ramagem, deputado federal pelo PL-RJ.

Os oito denunciados são acusados pela PGR de cometerem os crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição do estado democrático de direito, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra patrimônio da União e deterioração de patrimônio tombado.

Se a denúncia for aceita, abre-se então a ação penal que decidirá se Bolsonaro é ou não culpado. Caberá ao relator designar datas para o interrogatório dos réus. Após o interrogatório, será fornecido um prazo de cinco dias para a apresentação das defesas prévias.

