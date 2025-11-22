A- A+

BOLSONARO PRESO Ministros do STF devem manter prisão preventiva de Bolsonaro Medida é vista como necessária por magistrado por estar clara a possibilidade de fuga

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) avaliam que a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro está fundamentada em fartos elementos, todos eles apontados em decisão do ministro Alexandre de Moraes.

Por isso, a tendência na Primeira Turma da Corte deve ser a manutenção da prisão. A sessão do plenário virtual da Primeira Turma do STF foi marcada para segunda-feira (24) pelo ministro Flávio Dino.

Das 8h às 20h, os magistrados Primeira Turma do STF vão analisar a decisão de prisão preventiva de Jair Bolsonaro determinada por Alexandre de Moraes.

Na avaliação de um ministro da Primeira Turma, qualquer outra pessoa condenada que tivesse uma vigília convocada para a porta de sua casa faria com que as autoridades policiais ficassem em alerta e vissem o risco de fuga a partir da aglomeração.

A leitura entre esses ministros é que a decisão de Moraes cumpriu o que está previsto no Código de Processo Penal, e serviu para evitar uma possível fuga por parte do ex-presidente, que estava cumprindo prisão domiciliar.

Na decisão de Moraes, há ainda o registro de tentativa de rompimento da tornozeleira eletrônica à 0h08 deste sábado.

Neste sábado, Moraes determinou a prisão preventiva de Bolsonaro, que foi levado para a Polícia Federal. O ministro atendeu a um pedido da corporação, que avaliou o risco de fuga a partir de uma vigília convocada por Flávio Bolsonaro para este sábado em frente à residência de Bolsonaro.

A prisão preventiva decretada não diz respeito à execução da pena de 27 anos e três meses por tentativa de golpe de Estado a que o ex-presidente foi condenado em setembro pela Primeira Turma do STF.

