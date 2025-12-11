A- A+

cassação Ministros do STF dizem que decisão da Câmara sobre Carla Zambelli é 'inaceitável' Deputados decidiram manter mandato de parlamentar, que foi condenada e atualmente está presa na Itália

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) afirmam que a decisão da Câmara dos Deputados de manter o mandato de Carla Zambelli (PL-SP) é "inaceitável" e apontam a decisão tomada na madrugada desta quinta-feira pelos parlamentares como uma tentativa de desmoralizar a Corte.

Integrantes do Supremo ouvidos reservadamente pelo GLOBO também acreditam que haverá a adoção de alguma nova medida por parte do tribunal, ainda em estudo. Segundo esses ministros, trata-se de flagrante descumprimento de ordem da Corte.

O placar foi de 227 votos a favor da cassação, contra 170 contrários. Desse modo, a Câmara arquivou o processo após o parecer desfavorável a Zambelli não ter obtido o mínimo de 257 votos para ser chancelado.

Antes uma das deputadas mais próximas de Jair Bolsonaro, Zambelli foi condenada por unanimidade em maio pelo Supremo a dez anos de prisão por envolvimento na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), junto com o hacker Walter Delgatti. Com a condenação, ela ficou inelegível por oito anos. Além disso, a Corte determinou a perda automática do mandato.

Presa na Itália após deixar o Brasil através da fronteira com a Argentina em Foz do Iguaçu (PR), Zambelli também foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a cinco anos e três meses de prisão por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal no episódio em que a deputada perseguiu um homem com uma arma em punho na véspera do segundo turno da eleição de 2022 em São Paulo.

