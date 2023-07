A- A+

Luto Ministros do STF e políticos lamentam a morte de Sepúlveda Pertence, aos 85 anos, em Brasília Luís Roberto Barroso afirmou em suas redes que magistrado 'influenciou gerações de juristas'

Políticos e magistrados do Supremo Tribunal Federal (STF) lamentaram a morte do ex-ministro da Corte Sepúlveda Pertence. O jurista estava internado há cerca de uma semana no Hospital Sírio Libanês, em Brasília, e sofreu falência múltipla dos órgãos, aos 85 anos.





O ministro do STF Luís Roberto Barroso afirmou em sua conta no Twitter que Sepúlveda sempre foi "brilhante, íntegro e adorável". Barroso pontuou ainda que o jurista "influenciou gerações de juristas brasileiros com sua cultura, patriotismo e desprendimento".

O ministro de desenvolvimento agrário e agricultura familiar, Paulo Teixeira, também publicou uma homenagem para o ex-ministro do STF em duas redes.

"Quero prestar minhas homenagens à vida do ministro Sepulveda Pertence! Um brasileiro gigante que brilhou por onde passou! Meus sentimentos a toda sua família!", escreveu.



