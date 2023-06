A- A+

STF Ministros do STF elogiam indicação de Zanin à Corte Lula já confirmou que escolheu o advogado para a vaga aberta com a aposentadora de Lewandowski

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) elogiaram nesta quinta-feira a indicação do advogado Cristiano Zanin para a Corte. O ato ainda não foi formalizado, mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou a escolha. O ministro Luís Roberto Barroso afirmou que Zanin é "sério e competente".

Os ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, André Mendonça e Nunes Marques também fizeram avaliações positivas. Caso seja chancelado pelo Senado, o advogado vai ocupar a vaga aberta com a aposentadoria de Ricardo Lewandowski.

Segundo Barroso, que será o próximo presidente do STF, Zanin "atuou com elevada qualidade profissional em casos que tramitaram perante o Supremo".

“O Dr. Cristiano Zanin atuou com elevada qualidade profissional em casos que tramitaram perante o Supremo. Minha visão dele é a de um advogado sério e competente, que exibiu dedicação ao cliente e conduta ética, mesmo diante da adversidade. Da minha parte, será muito bem-vindo", afirmou o magistrado em nota.

Em abril, Barroso já havia defendido o nome de Zanin e disse não ver conflito de interesses no fato de o advogado ter atuado na defesa do presidente.

Ao chegarem para a sessão, Fux e Nunes Marques classificaram a indicação como "ótima". No Twitter, Gilmar chamou Zanin de "brilhante advogado". "O Dr. Zanin sempre demonstrou elevado tirocínio jurídico em sua trajetória profissional". Mendonça, por sua vez, afirmou que Zanin cumpre os requisitos:

— Quero desejar sucesso na trajetória no Senado. Eu entendo que é uma prerrogativa do presidente da República. Cabe ao Senado avaliar os critérios, os requisitos, que a princípio eu entendo que ele tem.

Para ser nomeado como ministro da Corte, Zanin precisa ter o nome aprovado pela maioria do Senado. Mais cedo, o anúncio de que a escolha havia recaído sobre Zanin havia sido antecipado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). A confirmação ocorre um dia após Lula se reunir no Palácio do Planalto com o advogado.

O presidente do Senado disse ainda que não há risco da indicação ser atrasada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), responsável por sabatinar o advogado antes de o nome dele ser submetido ao plenário da Casa. A análise da indicação de André Mendonça, feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, foi adiada por meses pelo senador Davi Alcolumbre (União-AP), presidente do colegiado.

Veja também

BRASIL Moraes deixa de fora da pauta da próxima semana do TSE ação que pode tornar Bolsonaro inelegível