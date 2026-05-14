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BRASIL Ministros do STF entendem que relevância penal de áudio entre Flávio e Vorcaro ainda será avaliada Integrantes da PGR e investigadores ainda apreciam o contexto das conversas

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) avaliam reservadamente que os próximos passos envolvendo o áudio revelado pelo site Intercept e confirmado pelo Globo no qual o senador Flávio Bolsonaro pede ajuda financeira ao banqueiro Daniel Vorcaro para a produção de um filme sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro dependerão da análise que ainda está sendo feita pela Polícia Federal (PF) e pela Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre o conteúdo do material.

Segundo integrantes da Corte, uma das discussões em curso é justamente se as conversas revelam apenas uma relação financeira privada ligada à produção do filme "Dark Horse" ou se haveria algum elemento com relevância penal no âmbito da Operação Compliance Zero, que investiga suspeitas de fraudes bilionárias, corrupção, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro.

Reservadamente, ministros ressaltam que o fato de mensagens constarem em aparelhos apreendidos pela PF não significa automaticamente a abertura de uma nova frente formal de investigação. A avaliação é que ainda será necessário definir se o conteúdo possui conexão jurídica com os fatos já apurados no inquérito ou se representa apenas uma tratativa paralela sem implicações penais.

Nos bastidores, integrantes da PGR e investigadores ainda avaliam o contexto das conversas, os possíveis desdobramentos e qual poderia ser o eventual enquadramento jurídico do material. Até o momento, segundo auxiliares da Corte, não houve envio formal ao STF de pedidos específicos relacionados ao áudio divulgado nesta semana.





O conteúdo revelado pelo Intercept mostra Flávio Bolsonaro pedindo apoio financeiro a Vorcaro para evitar atrasos na produção do longa sobre a campanha presidencial de 2018 de Jair Bolsonaro. Investigadores afirmam reservadamente que o áudio integra o conjunto de materiais apreendidos pela PF durante as investigações da Compliance Zero.

O áudio divulgado pelo Intercept mostra Flávio pedindo apoio financeiro a Vorcaro para a conclusão do filme "Dark Horse", produção sobre a campanha presidencial de 2018 de Jair Bolsonaro. Segundo investigadores, o conteúdo integra o conjunto de materiais apreendidos pela PF no âmbito da investigação sobre o Banco Master e a Operação Compliance Zero.

Uma das mensagens reveladas pelo site Intercept é datada do dia 16 de novembro de 2025, um dia antes de Vorcaro ser preso pela primeira vez na Compliance Zero, que investiga um suposto esquema de fraudes bilionárias, corrupção passiva e ativa, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro.

"Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs!", diz Flávio, no áudio, segundo o Intercept.

Em nota, o senador admitiu o acordo para o financimento do filme e as cobranças e diz ter conhecido Vorcaro apenas em dezembro de 2024, quando “não existiam acusações nem suspeitas públicas sobre o banqueiro”, e afirma que o contato foi retomado posteriormente por causa de atrasos em parcelas de patrocínio destinadas à conclusão do filme.

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