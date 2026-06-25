justiça
STF: ministros pedem a Fachin julgamento extraordinário sobre penduricalhos
Devem ser analisados 25 recursos apresentados contra a decisão que fixou um limite para o pagamento de verbas indenizatórias a procuradores e magistrados de todo o País
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil
Os ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, pediram ao presidente da Corte, Edson Fachin, que convoque uma sessão virtual extraordinária para que seja finalizada a discussão sobre o pagamento de penduricalhos no Judiciário.
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Devem ser analisados mais de 25 recursos apresentados contra a decisão que fixou um limite para o pagamento de verbas indenizatórias a procuradores e magistrados de todo o País.