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justiça STF: ministros pedem a Fachin julgamento extraordinário sobre penduricalhos Devem ser analisados 25 recursos apresentados contra a decisão que fixou um limite para o pagamento de verbas indenizatórias a procuradores e magistrados de todo o País

Os ministros Flávio Dino, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, pediram ao presidente da Corte, Edson Fachin, que convoque uma sessão virtual extraordinária para que seja finalizada a discussão sobre o pagamento de penduricalhos no Judiciário.

Devem ser analisados mais de 25 recursos apresentados contra a decisão que fixou um limite para o pagamento de verbas indenizatórias a procuradores e magistrados de todo o País.

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