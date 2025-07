Ministros do STF preparam reação após sanções de Trump a Moraes

A- A+

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) preparam falas institucionais para a sessão que marcará a reabertura do semestre no Judiciário, na próxima sexta-feira, em reação às sanções anunciadas pelos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes.

As falas devem ser feitas pelo próprio Moraes e pelo presidente da Corte, ministro Luís Roberto Barroso, segundo o GLOBO apurou com integrantes do tribunal.

Ministros avaliam que a reação precisa ter um tom institucional, em defesa da independência do Judiciário brasileiro e da soberania nacional.

A sessão de reabertura dos trabalhos do STF já estava marcada, e faz parte do calendário do Judiciário. Diante do anúncio do governo do presidente norte-americano Donald Trump, será a oportunidade para que a Corte se manifeste a respeito das sanções que vêm sendo impostas ao tribunal há duas semanas.





Além da sanção imposta pela Lei Magnitsky, que atinge apenas Moraes, o Supremo já estava na mira dos Estados Unidos em razão do que chamam de "caça às bruxas" ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Entre as primeiras medidas que visaram atingir a Corte está a revogação de vistos de entrada no país para nove dos 11 ministros. Apenas os ministros André Mendonça, Luiz Fux e Nunes Marques foram poupados.

