A- A+

Próxima vaga Ministros do STF: veja lista dos próximos a se aposentar após saída de Barroso Luiz Fux completa 75 anos em 2028 e é o primeiro que vai precisar deixar a Corte

O ministro Luís Roberto Barroso, que anunciou, nesta quinta-feira (9), sua saída do Supremo Tribunal Federal (STF) não era o primeiro da lista de aposentadoria. O magistrado poderia ficar até 2033 na Corte.

Já o colega Luiz Fux completa 75 anos em 2028 e precisará deixar o colegiado.

Veja a lista de aposentadoria dos ministros:

Luiz Fux - 2028

Carmen Lúcia - 2029

Gilmar Mendes - 2030

Edson Fachin - 2033

Dias Toffoli - 2042

Alexandre de Moraes - 2043

Flávio Dino - 2044

Nunes Marques - 2047

André Mendonça - 2047

Cristiano Zanin - 2050

O ministro Luís Roberto Barroso anunciou nesta quinta-feira a aposentadoria antecipada do Supremo Tribunal Federal (STF). O magistrado já vinha dando sinais de que deixaria a Corte, o que já despertou as articulações em torno da sucessão.

A saída estava prevista apenas para 2033, quando Barroso completará 75 anos.

— Por 12 anos e pouco mais de três meses, ocupei o cargo deste Supremo Tribunal Federal, tendo sido presidente nos últimos dois anos. Foram tempos de imensa dedicação. A vida me proporcionou a bênção de servir ao país, sem ter qualquer interesse que não fosse fazer o que é certo, justo e legítimo — afirmou Barroso ao final da sessão desta quinta-feira.

Nos bastidores, quatro nomes despontam como favoritos para ocupar a cadeira de Barroso, caso ele oficialize sua saída: Jorge Messias, advogado-geral

Veja também