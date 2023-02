A- A+

Plano golpista Ministros do TSE avaliam que corregedor pode incluir depoimento de do Val em ações contra Bolsonaro Inclusão seria feita nos mesmos moldes da minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres

Após as revelações do senador Marcos do Val a respeito de um suposto plano para gravar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) avaliam, reservadamente, que o depoimento prestado pelo parlamentar à Polícia Federal poderá ser incluído nas ações que tramitam na Corte contra o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Para esses magistrados, a inclusão pode ocorrer a pedido do corregedor-geral Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, caso entenda que o depoimento de do Val guarde conexão clara com alguma das investigações conduzidas contra o ex-presidente do tribunal.

Segundo esses ministros, também há a possibilidade de que o senador seja arrolado como testemunha em alguma das ações que pedem a inelegibilidade de Bolsonaro. Caso o relato feito por ele à PF tenha alguma relação com o objeto de um desses pedidos de investigação, do Val poderia ser arrolado pelo próprio corregedor como testemunha do juízo.

A inclusão seria feita nos mesmos moldes da minuta golpista encontrada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres. No início de janeiro, Gonçalves ncluiu a minuta em uma ação que investiga a campanha de Bolsonaro, proposta pelo PDT. Na ocasião, Gonçalves solicitou que Moraes enviasse a ele uma cópia do documento, o que foi feito.

Em entrevista à revista Veja, o senador disse ter sido aliciado pelo ex-presidente e pelo ex-deputado federal a participar de uma articulação por um golpe de Estado, para que Lula não assumisse a Presidência. Na ação, usariam equipamentos do GSI para gravar conversas com Moraes.

