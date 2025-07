A- A+

esta quarta (9) Ministros e presidente do BC vão prestar esclarecimentos ao Congresso em maratona de audiências Outras três audiências com autoridades do governo Lula foram adiadas

Três ministros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, têm presenças confirmadas no Congresso, nesta quarta-feira (9), onde prestarão esclarecimentos sobre as suas atuações.

Às 9h30, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, comparecerá à sessão da comissão da Câmara de mesmo nome da sua pasta, onde discutirá os impactos da medida provisória (MP) que amplia o alcance da Tarifa Social de Energia Elétrica.

Segundo o Ministério de Minas e Energia, 115 milhões de consumidores serão beneficiados pela gratuidade ou pela redução da conta de luz. A ida de Silveira ao Congresso ocorre em meio à escalada de tensões entre ele e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), por indicações para as agências reguladoras.





Já Simone Tebet (Planejamento) falará em audiência conjunta de três colegiados, às 10h, sobre o plano de integração de países da América do Sul e as cinco rotas para incentivar o comércio nacional. O objetivo é reduzir de forma significativa o tempo e o custo do transporte de mercadorias para a Ásia, via oceano Pacífico. Parlamentares das comissões de Fiscalização Financeira e Controle, Integração Nacional, e Viação e Transportes farão questionamentos sobre a iniciativa.

À tarde, a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, comparecerá à reunião do Grupo de Trabalho sobre a reforma administrativa criado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta.

A sessão da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, às 10h, terá a participação do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, sobre a atuação do banco em relação à economia.

O convite a Galípolo contou com assinaturas de deputados da base governista, como Florentino Neto (PT-PI) e Laura Carneiro (PSD-RJ). A ida dele ao Congresso ocorre em meio à críticas do setor produtivo e da oposição com a taxa Selic em 15% ao ano.

Nesta terça, Galípolo disse que a autoridade monetária prepara um modelo para dar nova alternativa à caderneta de poupança para o financiamento imobiliário. No entanto, segundo ele, o processo de transição será "longo".

Como mostrou o Globo, a proposta, que é capitaneada pelo BC, já foi levada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pediu celeridade na formatação do novo modelo de financiamento habitacional. Em meio à queda da popularidade, Lula quer garantir recursos para a compra da casa própria pela classe média.

O objetivo é destravar o financiamento da casa própria para a classe média. Tendo isso em vista, o governo estuda o novo formato para ser usado na compra de imóveis de até R$ 1,5 milhão. As mudanças incluem flexibilizar o volume de recursos da poupança que fica retido no BC e criar um mecanismo para aumentar a atratividade dos contratos corrigidos pelo IPCA — índice oficial de inflação.

Atualmente, os depósitos na poupança são a principal fonte de recursos para o crédito imobiliário, mas sua participação vem caindo junto com redução no saldo da caderneta em meio ao aumento do acesso da população a aplicações financeiras mais rentáveis.

Ainda nesta terça, estavam marcadas audiências o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Passos; o ministro da Educação, Camilo Santana; e o ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira. Essas reuniões, contudo, foram adiadas e devem ser remarcadas.

Veja também