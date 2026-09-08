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Supremo Tribunal Federal Ministros: manifestação reforça tom eleitoral da crise do STF e pode impactar decisão de Fachin Leitura nos bastidores da Corte é que uma definição neste momento, independentemente de seu conteúdo, poderia ser incorporada à campanha e ampliar a pressão sobre o Supremo

As manifestações políticas desta segunda-feira (7) reforçaram o componente eleitoral da crise interna do Supremo Tribunal Federal (STF) e podem pesar no momento escolhido pelo presidente da Corte, ministro Edson Fachin, para decidir os próximos passos dos casos envolvendo Alexandre de Moraes e André Mendonça.

A avaliação de ministros ouvidos pelo GLOBO sob reserva é que, à medida que o embate passa a ser incorporado ao discurso eleitoral, uma decisão de Fachin corre o risco de alimentar ainda mais a exploração da crise. Nesse cenário, integrantes da Corte consideram que os acontecimentos desta segunda-feira podem empurrar uma definição para mais adiante.

A manifestação de Sete de Setembro da direita na Avenida Paulista, em São Paulo, se transformou num ato sobre o STF. O presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) defendeu a saída de Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, chamou o ministro de “laranja podre” e o atrelou ao presidente Lula (PT), que disputa a reeleição.

A leitura nos bastidores da Corte é que uma decisão neste momento, independentemente de seu conteúdo, poderia ser incorporada à campanha e ampliar a pressão sobre o Supremo. E que, diante da gravidade dos fatos, o melhor é que o Supremo possa tomar uma decisão com menos pressão política e com os fatos mais decantados, com todos os lados se manifestando.

A decisão sobre o ritmo dos procedimentos, no entanto, cabe exclusivamente a Fachin, e não há uma decisão tomada sobre o calendário. O cenário pode mudar de acordo com os próximos acontecimentos e com as manifestações que ainda serão apresentadas nos dois procedimentos.

Os próprios prazos estabelecidos pelo presidente do STF dão margem para que uma definição ocorra apenas mais perto do primeiro turno, marcado para 4 de outubro. As primeiras manifestações solicitadas por Fachin devem ser apresentadas até o fim desta semana, enquanto o segundo procedimento terá uma etapa adicional antes de estar pronto para análise.

No caso das mensagens do banqueiro Daniel Vorcaro com referências a Moraes, Fachin deu cinco dias úteis para que Mendonça, Moraes, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, se manifestem. Os ofícios foram expedidos na noite de quinta-feira, e o prazo termina no fim desta semana.

Já no procedimento aberto a partir das acusações feitas por Moraes contra Mendonça, o calendário é mais longo. Fachin determinou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste primeiro, em cinco dias úteis. Depois disso, Mendonça terá outros cinco dias úteis para responder às imputações.

Entenda crise no STF

A crise foi alçada a um novo patamar após Moraes enviar a Fachin, na quinta-feira, relatórios de inteligência da PF que apontam supostas irregularidades cometidas por Mendonça, como direcionamento de investigações por fins políticos e interferência em delações premiadas.

Ao demandar a PF, Moraes determinou o envio de documentos que citassem integrantes da Corte em razão de “diversas informações sobre condutas de autoridades tendentes a afastar a independência” dos magistrados. O despacho, no entanto, não detalha que informações seriam essas. A medida foi adotada por Moraes após Mendonça tornar público o material sobre Vorcaro.

Diante do conflito, Fachin disse sexta-feira em evento no Palácio do Planalto que a resposta será “firme e rigorosa”, mas sem “precipitação”. Ele afirmou que a “gravidade” dos fatos não “autoriza atalhos”.

"As instituições precisam ser preservadas, sobretudo nos momentos de maior tensão. Nenhuma autoridade está acima da Constituição. Nenhum Poder está acima da lei. Nenhum interesse circunstancial pode se sobrepor à integridade do Estado democrático de direito", afirmou o presidente do STF.

Fachin abriu prazo para que Moraes e Mendonça se manifestem. Também vão prestar esclarecimentos o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ambos citados em mensagens de Vorcaro.

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