Brasília Ministros vão manter pastas funcionando no mesmo prédio da Esplanada A decisão foi tomada nesta quarta-feira (4), após reunião dos chefes de cada pasta

Os ministérios da Agricultura e Pecuária; Pesca e Aquicultura; e do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar vão funcionar no mesmo prédio na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, onde ficava o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), no bloco D.

A decisão foi tomada nesta quarta-feira (4), após reunião dos chefes de cada pasta, os ministros Carlos Fávaro, André de Paula e Paulo Teixeira, respectivamente.

Os ministros concluíram por manter os ministérios no mesmo prédio para melhor funcionalidade e operacionalidade das equipes que atuam em áreas correlatas. Os espaços e andares destinados a cada pasta foram definidos pelos ministros durante o encontro.

"Cada um de nós estará focado nas prioridades de sua pasta, mas sempre trabalhando em sintonia, buscando a transversalidade para o melhor desenvolvimento das ações. E essa proximidade entre as equipes é muito salutar para um trabalho eficiente e alinhado nas diferentes esferas", disse Carlos Fávaro, ministro Agricultura e Pecuária.

