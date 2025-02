A- A+

Olinda Mirella Almeida destaca parceria entre Prefeitura e Câmara na abertura do Ano Legislativo em Olinda Prefeita também ressaltou o papel fundamental dos vereadores para o crescimento do município

A prefeita de Olinda, Mirella Almeida (PSD), marcou presença na abertura dos trabalhos legislativos da Câmara Municipal, na manhã desta terça-feira (04). Durante o evento, a gestora enfatizou a importância da cooperação entre os poderes Executivo e Legislativo para fortalecer a democracia e impulsionar o desenvolvimento da cidade.

"A Câmara Municipal, assim como a Prefeitura de Olinda, fazem trabalhos integrados, onde respeitamos a autonomia, a responsabilidade e as ações do Legislativo e Executivo. Por isso, eu defendo a união, para que a gente possa fazer mais e melhor pela cidade", comentou Mirella.

A prefeita também ressaltou o papel fundamental dos vereadores para o crescimento do município. "É aqui, na Câmara dos Vereadores desta casa, que vocês vão poder fazer que a cidade se desenvolva e avance cada vez mais", afirmou.

Assumindo recentemente a chefia do Executivo municipal, Mirella Almeida compartilhou um pouco sobre sua rotina à frente da gestão e garantiu que seu mandato estará alinhado ao trabalho legislativo. "Eu trabalho todos os dias para que a população tenha esperança de dias melhores. Estou ao lado de todos vocês", declarou.

