TJPE Missa em ação de graças abre dia de posse da nova mesa diretora do TJPE Dia terá programação especial para receber equipe que comandará a Corte no biênio 2024/2026

Os novos dirigentes do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) tomam posse nesta sexta-feira (2), e o dia é repleto de programações que giram em torno desse evento.

Pela manhã, acontece a tradicional missa em ação de graças, na Igreja da Ordem Terceira de São Francisco, no bairro de Santo Antônio, centro do Recife. A celebração religiosa é comandada pelo padre Caetano Pereira.

Uma mensagem musical do Coral do TJPE, que é comandado pela maestrina Amílcar Aniceto Chalegre iniciou a celebração.

Dirigentes

Tomam posse da Corte, hoje, o presidente, Desembargador Ricardo Paes Barreto; o 1º vice-presidente, Desembargador Fausto de Castro Campos; o 2º vice-presidente, Desembargador Francisco Eduardo Gonçalves Sertório Canto; e o corregedor geral, Desembargador Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello. Desde 2022, a Corte era comandada pelo Desembargador Luiz Carlos de Barros Figueirêdo.

Programações ao longo do dia

Ainda nesta sexta, acontece a Sessão Solene de Posse, às 16h, na sala de sessões Desembargador Antônio de Brito Alves, no Palácio da Justiça, na Praça da República, centro do Recife; e às 19h, um jantar para celebrar os cumprimentos, no Mirante do Paço, no Recife Antigo.

