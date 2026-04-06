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ASSISTÊNCIA SOCIAL Mobilização nacional pressiona pela aprovação da PEC do SUAS na Câmara Proposta prevê piso mínimo para assistência social e busca garantir estabilidade ao sistema

A poucos dias da votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que trata do financiamento da assistência social no Brasil, entidades, gestores públicos e trabalhadores do setor intensificaram a mobilização nacional em defesa da matéria na Câmara dos Deputados. A chamada PEC do SUAS (PEC 383/2017), de autoria do ex-deputado Danilo Cabral, é apontada como uma das principais iniciativas para assegurar estabilidade financeira à rede de proteção social no país.

Nas redes sociais, organizações ligadas à assistência social vêm promovendo campanhas e manifestações públicas destacando a importância da aprovação da proposta. A mobilização reúne conselhos, fóruns, profissionais da área e usuários da política pública, reforçando o caráter coletivo da pauta e o risco de descontinuidade de serviços essenciais sem a garantia de financiamento.

A proposta prevê a inclusão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no texto da Constituição Federal e estabelece que a União destine, anualmente, pelo menos 1% da receita corrente líquida para o setor. Atualmente, o sistema é regulamentado por legislação infraconstitucional, o que, segundo especialistas, o torna mais suscetível a cortes orçamentários e contingenciamentos.

Autor da PEC, Danilo Cabral tem defendido que a ausência de um piso constitucional compromete a continuidade das ações e fragiliza a política de assistência social. Para ele, a aprovação da medida representa um avanço estrutural ao consolidar o SUAS como política de Estado, e não apenas de governo.

Na prática, a proposta busca garantir maior previsibilidade de recursos para serviços voltados à população em situação de vulnerabilidade, como os atendimentos realizados nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e nos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), responsáveis por atender milhões de brasileiros em todo o país.

A votação ocorre em um cenário de crescente pressão da sociedade civil organizada. As campanhas nas redes evidenciam o engajamento de diferentes setores na defesa da proposta, com destaque para o papel do SUAS no enfrentamento das desigualdades sociais, especialmente em regiões historicamente mais vulneráveis, como o Nordeste.

Além do impacto social, a tramitação da PEC também tem repercussão política. A proposta é considerada um dos marcos da atuação parlamentar de Danilo Cabral e pode ganhar destaque em sua trajetória, diante das articulações para uma possível nova candidatura à Câmara dos Deputados.

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