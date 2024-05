Monica Benicio, viúva de Marielle, cobra revogação de medalhas concedidas a irmãos Brazão

A- A+

A vereadora Monica Benicio, líder da bancada do PSOL na Câmara Municipal do Rio, apresentou nesta terça-feira um novo manifesto para revogar as medalhas Pedro Ernesto concedidas a Domingos e Chiquinho Brazão. As medalhas são a mais alta honraria que o município presta a quem mais se destaca na sociedade brasileira ou internacional, sendo a mais alta condecoração concedida pela Câmara.

Os irmãos Brazão são acusados de ordenar o assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 2018. Para Monica Benício, é inaceitável que os dois ainda sejam homenageados:

"É preciso dar um basta nesta trama criminosa! Não podemos naturalizar que milicianos sigam ocupando lugares de poder em secretarias, parlamentos e tribunais de contas. Tampouco podemos aceitar que criminosos sejam homenageados oficialmente pelo Poder Público. Domingos e Chiquinho Brazão receberam a medalha Pedro Ernesto, a maior honraria concedida pela Câmara Municipal. É inadmissível que os acusados de serem os mandantes do assassinato da Vereadora Marielle e de inúmeros outros crimes, sigam entre os homenageados da nossa cidade", afirmou Benício.

Na sessão do último dia 16, ainda que 44 vereadores tivessem registrado presença, apenas 21 se manifestaram, sendo 19 favoráveis e dois contrários. Como são necessários pelo menos 26 votos, não houve quórum para deliberar a proposta. Uma vez que o mínimo não foi atingido, as pautas seguintes sobre medalhas — inclusive a concessão ao polêmico empresário Pablo Marçal — não foram votadas.

"O que deveria ser algo óbvio virou uma grande batalha na Câmara Municipal. Hoje, dia 28 de maio, o requerimento de revogação das medalhas, que foi apresentado por mim, Vereadora Monica Benicio, viúva de Marielle Franco, será apreciado pela 5a. sessão seguida. Desde o dia 9 de Maio os Vereadores estão se recusando a votar e evitando mostrar para a população carioca de que lado estão nessa história. Assine este manifesto e nos ajude a pressionar os vereadores da Câmara do Rio de Janeiro a retirarem a medalha dos irmãos Brazão. Vereadores, cancelem a medalha dos Brazão! Conto com você!", declarou Benício.

Dois requerimentos

Líder da bancada do PSOL na Câmara Municipal e viúva de Marielle, Monica apresentou dois requerimentos para cancelar a mais alta honraria do legislativo carioca dadas a Domingos e a Chiquinho Brazão. Ambos estão presos preventivamente por ordem do STF.

Os irmãos e o delegado Rivaldo Barbosa foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) pela morte de Marielle e do motorista Anderson Gomes.

Veja também

brasil Cadastro de condenados por violência contra mulher avança na Câmara