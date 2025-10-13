Erro técnico
Mônica Waldvogel critica Netanyahu e áudio vaza no programa da GloboNews
Apresentadora não percebeu o microfone ligado
A apresentadora do programa “Em ponto” da GloboNews Mônica Waldvogel criticou o primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu na transmissão desta segunda-feira (13).
Os telespectadores ouviram uma voz atribuída à jornalista durante o discurso de Netanyahu sobre os reféns libertados pelo Hamas, dizendo "Nossa Senhora... espero que o Diabo..."
Na ocasião, a apresentadora supostamente não percebeu que seu microfone estava ligado. Entretanto, a frase foi interrompida no ar após o áudio ser cortado abruptamente.
A transmissão do programa "Em Ponto" seguiu normalmente e nenhum dos presentes comentou ou assumiu a autoria da frase até o momento.