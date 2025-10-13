Seg, 13 de Outubro

Erro técnico

Mônica Waldvogel critica Netanyahu e áudio vaza no programa da GloboNews

Apresentadora não percebeu o microfone ligado

Apresentadora do programa "Em Ponto" da Globo NewsApresentadora do programa "Em Ponto" da Globo News - Foto: Divulgação/GloboNews

A apresentadora do programa “Em ponto” da GloboNews Mônica Waldvogel criticou o primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu na transmissão desta segunda-feira (13).

Os telespectadores ouviram uma voz atribuída à jornalista durante o discurso de Netanyahu sobre os reféns libertados pelo Hamas, dizendo "Nossa Senhora... espero que o Diabo..."

Na ocasião, a apresentadora supostamente não percebeu que seu microfone estava ligado. Entretanto, a frase foi interrompida no ar após o áudio ser cortado abruptamente.

A transmissão do programa "Em Ponto" seguiu normalmente e nenhum dos presentes comentou ou assumiu a autoria da frase até o momento.

 

