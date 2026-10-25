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Eleições 2026

Moradores de Salvador organizam caronas solidárias após falta de ônibus

Por volta das 13h, um grupo de WhatsApp já reunia 1,2 mil participantes, que compartilhavam pedidos de ajuda e articulavam trajetos

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O Procon-BA identificou 544 ônibus parados em cinco garagens de empresas de transporte público de Salvador neste domingo (25).O Procon-BA identificou 544 ônibus parados em cinco garagens de empresas de transporte público de Salvador neste domingo (25). - Foto: Manu Dias/GOVBA

A redução da frota de ônibus em Salvador, que levou a Justiça Eleitoral a decretar a prisão do secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza, gerou uma onda de solidariedade entre moradores neste domingo, 25.

Após vídeos de pontos e estações lotados circularem nas redes sociais, voluntários passaram a organizar caronas para levar eleitores aos locais de votação.

Por volta das 13h, um grupo de WhatsApp já reunia 1,2 mil participantes, que compartilhavam pedidos de ajuda e articulavam trajetos.

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Moradores que já haviam votado também saíram de carro e começaram a passar pelos pontos próximos oferecendo caronas.

Com apoio jurídico do advogado Guilherme Moura, a iniciativa iniciada em grupo do WhatsApp orientava os voluntários a priorizar mulheres e idosos, circular sem propaganda eleitoral e não perguntar em quem os passageiros votariam.

As mensagens também indicavam canais do Ministério Público, da Justiça Eleitoral e da Defensoria Pública da Bahia para denunciar problemas no transporte.

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