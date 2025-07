Moraes abre inquérito para investigar negociação de dólares antes de tarifaço de Trump

A- A+

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relator da ação penal da trama golpista, abriu uma ação para investigar o eventual uso de informação privilegiada de mercado em 9 de julho, mesmo dia do anúncio do tarifaço contra o Brasil pelo presidente americano Donald Trump.

Em sua manifestação, Moraes cita manifestação da Advocacia-Geral da União (AGU) sobre reportagens a respeito de um volume atípico de compra e venda de dólares no dia do anúncio do tarifaço. Se confirmado, o uso de informação privilegiada para lucrar no mercado financeiro é crime.

A AGU pediu que a Procuradoria-Geral da República recebesse a notícia de fato (procedimento para iniciar investigação) do caso.

O ministro do STF diz que "as matérias indicam que as transações de câmbio ocorreram em volume significativo e horas antes do anúncio oficial das novas tarifas comerciais impostas pelos Estados Unidos ao Brasil, o que sugere possível utilização de informações privilegiadas (insider trading) por pessoas físicas ou jurídicas, supostamente com acesso prévio e indevido a decisões ou dados econômicos de alto impacto".

Moraes cita ainda postagem do investidor Spencer Hakimian, fundador da Tolou Capital, segundo o qual "alguém havia noticiado (antecipado) sobre as tarifas, rectius, sanções comerciais que seriam impostas ao Brasil" e que "possivelmente 'alguém' havia lucrado entre 25% e 50% em operações atípicas em menos de três horas".

A solicitação da AGU tem como origem uma reportagem do Jornal Nacional, da TV Globo, exibida na noite de sexta-feira, que apontou indícios de movimentações bilionárias atípicas de compra e venda de dólares em aposta contra o real, na tarde do dia 9 de julho, quando a medida econômica foi anunciada por Donald Trump e provocou a súbita desvalorização da moeda brasileira.

Segundo a AGU, dirigida pelo ministro Jorge Messias, a movimentação sugere possível utilização de informações privilegiadas para investir no mercado de câmbio, prática criminosa conhecida como insider trading, por pessoas físicas ou jurídicas, "supostamente com acesso prévio e indevido a decisões ou dados econômicos de alto impacto".

