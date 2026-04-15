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Investigação Moraes abre inquérito sobre suspeita de calúnia de Flávio Bolsonaro contra Lula Pedido foi feito pela Polícia Federal e teve parecer favorável da Procuradoria-Geral da República

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a abertura de inquérito policial para apurar suspeita de calúnia do enador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência da República, contra o presidente Lula. A decisão ocorreu na última segunda-feira após um pedido da Polícia Federal, com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Em representação enviada ao STF, a PF apontou que Flávio usou sua conta na rede social X em janeiro deste ano para associar imagens do então presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, a Lula.

“Lula será delatado. É o fim do Foro de São Paulo: tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas…”, dizia o texto destacado por Moraes.

Conforme o ministro, a PF sustentou que após Flávio afirmar que Lula seria delatado, ele ainda mencionou "a prática de crimes como tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e fraudes em eleições".

"Trata-se, portanto, de publicação realizada em ambiente virtual público, acessível a milhares de pessoas, por meio da qual se imputa fatos criminosos ao Presidente da República", pontuou Moraes.

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