A- A+

BRASIL Moraes abre investigação sobre vazamento de mensagens de integrantes do TSE e de seu gabinete Inquérito tramita no Supremo em sigilo e foi distribuído a ministro "por prevenção"

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a abertura de um inquérito para apurar o vazamento de mensagens de integrantes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e de seu gabinete no STF. Os diálogos foram revelados pela Folha de S. Paulo.

Entre os envolvidos no caso estão Eduardo Tagliaferro, que entre 2022 e maio de 2023 chefiou a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação (AEED), do TSE, e o juiz auxiliar de Moraes no Supremo Airton Vieira. Na época, Moraes era presidente do TSE.



A decisão de determinar a apuração ocorre após a divulgação de mensagens indicarem o uso extraoficial da Corte Eleitoral por parte do ministro do STF.

O inquérito tramita no Supremo em sigilo e foi distribuído a Moraes “por prevenção” — por ter conexão com outros casos já relatados pelo ministro.

O ex-chefe da AEED foi demitido do cargo por Moraes em 9 de maio de 2023 depois de ter sido preso por acusação de violência doméstica em flagrante na noite de 8 de maio, em Caieiras, na região metropolitana de São Paulo, depois de ameaçar a esposa.

A defesa de Tagliaferro encaminhou um pedido a Moraes para ter acesso ao inquérito e nega qualquer irregularidade.

Veja também

BRASIL Indicado por Lula e desafeto do PT, Herman Benjamin toma posse como presidente do STJ