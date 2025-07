A- A+

STF Moraes afirma que Eduardo Bolsonaro intensificou ataques após medidas contra o pai Ministro do STF determinou inclusão de postagens em investigação sobre tentativa de obstrução

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou neste sábado (19) que o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro intensificou condutas ilícitas após a imposição de medidas cautelares contra seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. As manifestações de Eduardo nas redes sociais, segundo o magistrado, configuram ataques à Corte e devem ser incluídas no inquérito que apura tentativa de obstrução da Justiça.

“Após a adoção de medidas investigativas de busca e apreensão domiciliar e pessoal, bem como imposição de medidas cautelares em face de Jair Messias Bolsonaro, o investigado Eduardo Nantes Bolsonaro intensificou as condutas ilícitas objeto desta investigação, por meio de diversas postagens e ataques ao Supremo Tribunal Federal nas redes sociais”, escreveu Moraes em despacho.

Além das publicações nas redes, o ministro também mandou incluir links de entrevistas concedidas pelo deputado no processo.

“Diante do exposto, determino a juntada aos autos das postagens e entrevistas realizadas pelo investigado nos links acima referidos”, afirmou Moraes.

