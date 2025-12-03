A- A+

Operação Zargun Moraes afirma que organizações criminosas realizaram 'infiltração política' no Rio de Janeiro Ministro do STF, que mandou prender presidente da Alerj, declarou que grupos têm 'capacidade de corromper agentes públicos em escala'

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal ( STF), afirmou que organizações criminosas realizaram uma "infiltração política" no Rio de Janeiro, nas esferas municipal, estadual e federal. Para Moraes, esses grupos também têm "capacidade de corromper agentes públicos e políticos em escala".

As afirmações foram feitas pelo ministro na decisão em que determinou a prisão do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro ( Alerj), Rodrigo Bacellar (União Brasil), pela suspeita de vazar informações sobre uma operação contra o deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Jóias.

"Uma das principais características das organizações criminosas atuantes no estado do Rio de Janeiro, além do domínio territorial mediante uso da força, e da capacidade de corromper agentes públicos e políticos em escala, é a infiltração política que tais grupos alcançaram nos últimos anos, seja na esfera municipal, estadual e federal", escreveu Moraes.

De acordo com Moraes, a Polícia Federal (PF) apresentou fatos "gravíssimos" que indicam a atuação de Bacellar para a obstrução de investigações

"Os fatos narrados pela Polícia Federal são gravíssimos, indicando que RODRIGO DA SILVA BACELLAR estaria atuando ativamente pela obstrução de investigações envolvendo facção criminosa e ações contra o crime organizado, inclusive com influência no Poder Executivo estadual, capazes de potencializar o risco de continuidade delitiva e de interferência indevida nas investigações da organização criminos", disse o ministro.

Veja também