Política Moraes aplica multa de R$ 15 mil a Allan dos Santos, foragido da Justiça, pelo uso de redes sociais Ministro do STF afirma que blogueiro desrespeita medidas impostas pelo tribunal

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), impôs multa de multa de R$ 15 mil ao blogueiro Allan dos Santos pelo uso de redes sociais.

Ele está foragido da Justiça brasileira e desde 2021 é proibido de alimentar e ter perfil em rede social.



Em 2022, o influenciador já havia sido multado no mesmo valor caso continuasse alimentando seus perfis na rede social X.

"Após a Decisão que impôs a última multa processual, proferida em 21/2/2025, o investigado desrespeitou flagrantemente a medida referida, criando novas publicações com conteúdo ilícito na rede social X", afirmou o ministro na decisão desta sexta-feira.

O despacho de Moraes foi dado em uma investigação sobre a atuação de Allan dos Santos nas redes sociais.

De acordo com o Supremo, Allan dos Santos usa as plataformas para disseminar desinformação e ataques contra as instituições democráticas.

"As condutas do investigado, que insiste em desrespeitar as medidas cautelares impostas nestes autos, revelam seu completo desprezo pelo Poder Judiciário, comportamento verificado em inúmeras ocasiões durante o trâmite deste procedimento e que justificaram a fixação de multa diária para assegurar o devido cumprimento das decisões desta CORTE", diz Moraes.

Foragido da Justiça, Santos vive nos Estados Unidos desde 2020, e desde então burla determinação de Moraes. Ele cria novas contas em várias plataformas de redes sociais, reiteradamente derrubadas pela Justiça.

Em 2024, como mostrou O GLOBO, ele chegou a criar uma conta no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto, como forma de confrontar Moraes. Na rede, os usuários teriam que pagar US$ 5 dólares por mês para obter acesso ao perfil do blogueiro.

