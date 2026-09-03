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Política

Moraes aponta 'fortes indícios' de crimes de Mendonça e pede investigação no inquérito das fake news

Segundo ministro, documentos produzidos pela PF apontam atuação indevida de relator do caso Master em investigações

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Segundo Moraes, os documentos produzidos pela PF apontam três principais frentes de atuação irregular de MendonçaSegundo Moraes, os documentos produzidos pela PF apontam três principais frentes de atuação irregular de Mendonça - Foto: Rosinei Coutinho/STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), enviou nesta quinta-feira ao presidente da Corte, Edson Fachin, relatórios de inteligência da Polícia Federal que apontam supostas irregularidades cometidas pelo ministro André Mendonça na condução das investigações das operações Sem Desconto e Compliance Zero.

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Na decisão, Moraes afirma haver “fortes indícios” da prática de improbidade administrativa, abuso de autoridade e crime de responsabilidade pelo colega.

Segundo Moraes, os documentos produzidos pela PF apontam três principais frentes de atuação irregular de Mendonça: a suposta usurpação da direção das investigações, com prejuízo à cadeia de custódia das provas; a participação indevida em tratativas de colaboração premiada; e o direcionamento de investigações contra o próprio Moraes e contra o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), por razões que os relatórios atribuem a motivações pessoais e políticas

Moraes determinou o envio da decisão e de toda a documentação citada a Fachin “para as providências que entender necessárias”. O ministro também retirou o sigilo da decisão e dos documentos e determinou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) seja cientificada.

A decisão foi tomada no inquérito das fake news. Moraes havia determinado, em 1º de setembro, que o diretor-geral da PF encaminhasse ao Supremo relatórios de inteligência que contivessem citações a integrantes da Corte. A medida foi adotada após notícias sobre a existência de documentos da corporação envolvendo eventuais atos destinados, segundo o ministro, a direcionar a produção de provas para uma falsa imputação de crimes a ministros do STF.

(texto em atualização)

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