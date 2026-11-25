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justiça Moraes arquiva investigação sobre posts que reproduziam fala de Bolsonaro sobre canibalismo Decisão atende a pedido da PGR, que considerou alcançado o objetivo da investigação após a retirada dos conteúdos das redes sociais

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O ministro do Supremo Tribunal Federal ( STF), Alexandre de Moraes, arquivou uma investigação sobre publicações nas redes sociais que relacionavam o ex-presidente Jair Bolsonaro ( PL) ao canibalismo durante as eleições de 2022.

Na época, foram identificadas 44 publicações nas redes sociais que reproduziam conteúdos já considerados irregulares pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A decisão assinada na terça-feira por Moraes acatou a um pedido da Procuradoria-Geral da República ( PGR), que considerou não existir elementos suficientes continuar a investigação da Polícia Federal (PF).

As publicações usavam trechos de uma entrevista ao The New York Times, em 2017, quando Bolsonaro, que ainda era deputado federal, afirmou que "comeria um índio sem problema nenhum".

No decorrer da investigação, a PGR solicitou informações às plataformas X (antigo Twitter), YouTube e Facebook para tentar identificar os responsáveis pelas publicações e preservar os conteúdos investigados.

Entretanto, parte do material já havia sido excluída. Em novembro deste ano, a PF pediu também a quebra de sigilo de três perfis no X para obter informações como números de telefone, endereços de e-mail e publicações feitas por essas contas entre 30 de outubro de 2022 e 10 de janeiro de 2023.

Apesar das medidas adotadas, a PGR concluiu que não haviam elementos suficientes para sustentar a continuidade da investigação. O órgão apontou também que o objetivo inicial da investigação foi alcançado com a remoção das publicações questionadas, preservando a decisão da Justiça Eleitoral e a regularidade do processo eleitoral.

A PGR também apontou que Bolsonaro não havia realizado uma representação de eventual crime contra a honra, requisito exigido pela legislação penal.

Na decisão, Moraes ressaltou que a investigação poderá ser reaberta caso surjam novas provas.

Relembre o caso

Durante as eleições presidenciais de 2022, a campanha de Luiz Inácio Lula da Silva veiculou, nas inserções da TV durante o segundo turno, um vídeo resgatando uma entrevista antiga de Bolsonaro em que ele afirma que "comeria um índio sem problema nenhum".

Na época, a campanha de Bolsonaro acionou o TSE com o argumento de que a declaração do então presidente sobre o assunto foi tirada de contexto.

"É pra comer. Cozinha por 2 ou 3 dias e come com banana. Eu queria ver o índio sendo cozinhado. Daí o cara: 'se for, tem que comer'. Eu como! Ai a comitiva, ninguém quis ir. Eu comeria um índio sem problema nenhum", disse Bolsonaro em entrevista ao New York Times, em 2017.

O ministro do TSE Paulo de Tarso Sanseverino determinou a suspensão da propaganda. As emissoras de televisão foram notificadas no mesmo dia, uma hora depois.

De acordo com os advogados de Bolsonaro, porém, depois disso, houve 12 retransmissões da propaganda na TV Record e na TV Bandeirantes até 11h41 desta segunda-feira.

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