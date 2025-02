A- A+

TRAMA GOLPISTA Moraes arquiva pedido do PSOL para investigar Tarcísio por trama golpista Governador esteve no Palácio da Alvorada no mesmo dia em que minuta teria sido apresentada; PGR foi contra apuração

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), arquivou nesta segunda-feira um pedido do PSOL para investigar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por ter estado no Palácio da Alvorada no mesmo dia em que, segundo a Polícia Federal (PF), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) discutiu medidas de teor golpista.

Moraes acolheu o parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR), que considerou que não havia necessidade de investigação. A representação foi apresentada pela Bancada Feminista do PSOL, mandado coletivo do partido que atua na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

Registros de entrada do Alvorada, obtidos pela PF, mostram que Tarcísio esteve no local no dia 19 de novembro de 2022. De acordo com a investigação, esse foi um dos dias em que o então assessor presidencial Filipe Martins discutiu com Bolsonaro uma suposta "minuta de golpe de Estado".

Em parecer, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, "não aponta, de maneira objetiva e inequívoca, fato minimamente individualizado que justifique a adotação de providências penais", já que não foi demonstrada a participação de Tarcísio na reunião com Martins.

Gonet também ressaltou que a planilha com os registros de entrada "é de conhecimento da autoridade que conduz as investigações sobre tais fatos".

Os registros mostram que Tarcísio, na época governador eleito, chegou ao Alvorada às 17h19 e saiu às 19h16. Já em relação a Martins, há apenas a indicação da entrada, às 14h59, mas não da saída.

